Tra le attività più gettonate per le ferie estive ritroviamo anche diverse esperienze legate al cibo: quasi due italiani su tre sognano una cena in riva al mare, mentre tour gastronomici locali (40%), esperienze culinarie in barca (19%) e persino degustazioni con chef dal vivo (9%) rientrano tra le esperienze più desiderate. Il cibo, insomma, non è solo un piacere, ma diventa il vero filo conduttore della vacanza, capace di trasformare ogni viaggio in un ricordo indimenticabile. Proprio per questo TheFork ha integrato nella propria app anche la prenotazione delle esperienze, visibile in fondo all’homepage mobile.