Il Gratta e Vinci è un gioco che non ha bisogno di presentazioni. Introdotto per la prima volta nel 1994, negli anni ha proposto diversi biglietti di successo, anche nella versione online.

Si rivela quindi di tendenza e al passo con i tempi, inserendosi nel fenomeno dell’intrattenimento digitale senza perdere lo smalto degli inizi. È ormai parte integrante della cultura degli italiani, non diversamente dai giochi di carte e dal Lotto, nonostante questi presentino origini ben più antiche.

Oggi vi portiamo alla scoperta di uno degli ultimi biglietti del Gratta e Vinci. Si chiama Super Numerissimi ed è stato lanciato per la prima volta il 6 ottobre 2022 come conferma la relativa determinazione ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli): l’ente di riferimento per la promozione di un gioco responsabile e consapevole.

Come funziona Super Numerissimi

Super Numerissimi appartiene alla gamma di biglietti da 10,00 € per un ammontare complessivo di vincite capace di raggiungere la cifra di 129.542.000 €, per importi singoli che vanno da 10,00 € a 2.000.000 €.

La dinamica di gioco, come esplicitato sul retro del biglietto, offre due modalità.

La prima prevede di scoprire i numeri vincenti nascosti dai cerchi contenenti il “simbolo €” oppure da quelli aventi la scritta “bonus x2”. Per ogni giocata si dovranno grattare soltanto i numeri corrispondenti.

La seconda comporta di visualizzare gli importi nascosti dal simbolo contenente quattro pile di monete d’oro. Si vince quando si trovano importi analoghi. Ogni biglietto non esclude ulteriori possibilità di vincita.

Per conoscerne di più sul funzionamento di questo nuovo biglietto del Gratta e Vinci, in particolare per capire meglio come comportarsi con le funzioni Bonus x2 e quella Bonus x5 è possibile consultare le pagine ufficiali del gioco: oltre al sito e al canale YouTube, anche l’app My Lotteries, sulla quale ci soffermiamo nel prossimo paragrafo.

Si tratta di opzioni che permettono di duplicare o quintuplicare il premio indicato. Le probabilità di vincita sono diverse a seconda dell’importo dei premi.

L’app My Lotteries e la sua utilità

My Lotteries è l’applicazione ufficiale non solo del Gratta e Vinci ma anche di altri giochi apprezzati nel panorama nazionale: Lotto, 10eLotto, MillionDAY e Lotteria Italia.

Introdotta nel 2019, è utilizzabile sia da dispositivi mobile, smartphone e tablet. È perciò utile da avere al proprio fianco anche quando ci si reca presso la propria ricevitoria di fiducia oltre che per le funzioni online.

Permette di effettuare la giocata, di verificarne l’esito, conoscere informazioni rispetto alle dinamiche e alle eventuali estrazioni nel caso di quei game in cui il divertimento parte dalla compilazione della schedina.

È perciò un validissimo ausilio per i biglietti del Gratta e Vinci, considerando la costante evoluzione del gioco e l’introduzione di biglietti sempre diversi e nuovi, come Super Numerissimi.

Per effettuare la verifica tramite My Lotteries è sufficiente grattare la scritta “Premio Massimo” e cliccare sulla funzione “Verifica Vincite”. In questo modo si attiva la fotocamera dell’app con cui inquadrare il codice a barre e conoscere immediatamente l’esito.