di Sandra Caschetto

C’è una categoria di persone che oggi merita finalmente il giusto riconoscimento: i procrastinatori professionisti.

Sono quelli che leggono un messaggio e rispondono tre giorni dopo con un convinto «Scusa, l’avevo visto solo ora». Quelli che iniziano a sistemare la scrivania quando dovrebbero consegnare un lavoro urgente. Quelli che, davanti a una lista di cose da fare, trovano improvvisamente indispensabile controllare il meteo.

Eppure, in un mondo che corre sempre più veloce, il procrastinare rappresenta una forma di resistenza quasi poetica.

Mentre tutti inseguono la produttività perfetta, lui riflette. Mentre gli altri compilano tabelle, pianificano obiettivi e scaricano l’ennesima app per organizzare il tempo, lui si prende una pausa. Una pausa lunga. A volte lunghissima.

Gli esperti sostengono che rimandare troppo possa essere un problema. Probabilmente hanno ragione. Ma è anche vero che alcune delle migliori idee arrivano proprio quando la mente vaga senza una destinazione precisa.

Chi non ha mai trovato la soluzione a un problema mentre stava facendo tutt’altro?

Naturalmente esiste un limite. Se state leggendo questo articolo per evitare qualcosa che dovreste fare proprio adesso, forse è arrivato il momento di chiudere la pagina e mettervi al lavoro.

Oppure potreste leggere ancora qualche riga.

Dopotutto, c’è sempre tempo.

E se avete deciso di continuare fino alla fine, congratulazioni: avete appena trasformato la procrastinazione in un momento di cultura. Non sarà una rivoluzione, ma è già un ottimo inizio.