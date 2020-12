Per tutto dicembre, storie emozionanti e gadget esclusivi renderanno indimenticabile l’atmosfera delle Feste con Topi e Paperi. Si comincia con gli addobbi per l’albero, con i numeri 3393 e 3394 (2 e 9 dicembre).

Il mese più magico dell’anno è arrivato e Topolino è pronto ad arricchirlo con un fitto calendario di sorprese per rendere ancora più colorata e divertente l’atmosfera delle feste, tra storie memorabili e gadget senza precedenti!

Advertisements

La prima

Advertisements

uscita natalizia di Topolino, il numero 3393 del 2 dicembre, sarà arricchita da un’action figure speciale: Mickey in versione “Babbo Natale”, alto 10 cm e con braccia snodabili. Sarà una sorpresa da abbinare all’allegato del numero 3394, in edicola dal 9 dicembre: il magico puntale dorato di Topolino, con glitter in rilievo, su cui è possibile agganciare Mickey, per dare un inconfondibile tocco di magia disneyana all’albero di Natale.

Il numero 3393, oltre a dare il via ai festeggiamenti e agli addobbi di casa, è ricco di grandi storie a fumetti, come Paperino, Qui, Quo, Qua e la minaccia ghiacciata, disegnata dal Maestro Giorgio Cavazzano e scritta da Carol & Pat McGreal: una storia completamente “innevata” pensata per dare il benvenuto all’inverno, sequel di C’era una volta l’inverno, Paperino (ripubblicata su Paperino 486 in edicola dal 30 novembre).

Sul numero 3394, invece, torna Casty, firma eccellente che ha realizzato – come autore completo – Topolino e la logica astrologica. Una vicenda in puro “stile castyano” ambientata nel mondo dei segni zodiacali e degli oroscopi (come quello di Paperoga, tutto da ridere, dei “12 segni + 1”, presentato sul numero 3393).

Le storie e le sorprese pensate da Topolino per le festività natalizie, però, non sono finite: sul numero 3395 in edicola da mercoledì 16 dicembre ci sarà in omaggio il mega poster di Natale con un capolavoro artistico realizzato da Andrea Freccero, con i colori di Andrea Cagol, che immortala tutta la magia e il calore delle Feste della grande famiglia di Topi e Paperi. Sul numero 3395 – caratterizzato da una cover tutta da scoprire, da comporre insieme a quella del 3396 – torna anche il misterioso e ipnotico personaggio che ha di recente iniziato a complicare la vita degli abitanti di Topolinia: Mister Vertigo. Marco Nucci e Fabrizio Petrossi hanno realizzato Topolino e le piccole verità del Natale, un intrigante racconto in cui il confine tra verità e bugie si mostrerà davvero labile.

Le magiche novità pensate dal magazine edito da Panini Comics continueranno anche nei numeri successivi… perché il Natale è più allegro con Topolino! L’appuntamento è, come sempre, in edicola, fumetteria e su panini.it ogni mercoledì!

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram