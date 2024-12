La Black Week, la settimana più attesa dell’anno, si è appena conclusa, lasciando dietro di sé un’ondata di entusiasmo tra gli amanti dello shopping. Questo evento speciale, che ogni anno richiama milioni di consumatori, è interamente dedicato a sconti e promozioni imperdibili, disponibili sia nei negozi fisici che online. Durante questi giorni, i negozi hanno proposto un’ampia varietà di offerte su prodotti di ogni genere: dalla tecnologia alla moda, dall’arredamento agli accessori, soddisfacendo le esigenze di un pubblico sempre più vasto e diversificato. Anche gli e-commerce hanno avuto un ruolo di primo piano, rendendo gli acquisti più accessibili grazie a piattaforme sempre più efficienti e facili da usare. Un’occasione non solo per risparmiare ma – dato il periodo – anche per anticipare i regali di Natale.

Ma quali sono le categorie merceologiche più amate e ricercate dagli italiani nel 2024?

BravoSconto (www.bravosconto.it), azienda nata nel 2015 con l’obiettivo di fornire agli utenti online una vasta gamma di codici sconto, coupon e offerte accuratamente verificate sui principali e-commerce, ha analizzato i dati della Black Week e illustra i risultati più interessanti:

La categoria elettronica e hi-tech si conferma ancora una volta al vertice delle preferenze dei consumatori, risultando la più ricercata e quella che ha generato i maggiori profitti durante la Black Week, con uno scontrino medio di €304,06. Questo successo, già consolidato nel 2023, è stato ulteriormente trainato da sconti particolarmente vantaggiosi offerti dai principali siti di elettronica, che hanno attirato sia appassionati di tecnologia che acquirenti occasionali. L’acquisto di prodotti hi-tech è visto non solo come un’opportunità per anticipare regali di Natale, ma anche come un modo per concedersi dispositivi innovativi e all’avanguardia, capaci di migliorare la vita quotidiana o arricchire il tempo libero. Smartphone, tablet, elettrodomestici intelligenti e accessori per la casa si sono rivelati tra i protagonisti assoluti, dimostrando quanto la tecnologia resti al centro delle scelte di consumo;

Al secondo posto si posiziona la categoria delle farmacie online, che continua a crescere in popolarità grazie a una vasta gamma di prodotti offerti a prezzi competitivi. Oltre a parafarmaci e integratori, molto richiesti per la salute e il benessere personale, gli utenti possono acquistare anche articoli per la cura degli animali, make up e cosmetici, categorie che stanno consolidando la loro rilevanza sul mercato. I prodotti di bellezza, in particolare, hanno generato un volume di acquisti significativo, confermando un trend positivo già osservato negli anni precedenti. Questo segmento si inserisce nel più ampio contesto del mercato del beauty, che ha registrato una crescita del +9,4% nei consumi, raggiungendo un valore complessivo di oltre 12,5 miliardi di euro. Questi dati sottolineano non solo il crescente interesse per il settore, ma anche la fiducia dei consumatori nelle piattaforme digitali, che offrono comodità, qualità e convenienza;

Al terzo posto si colloca la categoria abbigliamento e moda, che continua a essere una delle preferite dagli italiani durante la Black Week. Con uno scontrino medio di €89,79, in significativo aumento rispetto ai €64,09 dello scorso anno, questo settore si conferma centrale per chi è alla ricerca di offerte imperdibili. Gli italiani mostrano interesse sia per i capi di brand di lusso, spesso protagonisti di sconti esclusivi, sia per il fast fashion, che rende accessibile la moda a un pubblico più ampio.

Avanza anche la categoria libri e riviste, che raddoppia le vendite rispetto all’anno 2023, risalendo la classifica degli acquisti preferiti dagli italiani. Anche lo scontrino medio è in crescita, passando da €30,98 a €53,95. Questo dato segna un aumento dell’attenzione verso la cultura, la lettura e l’approfondimento personale.

Gli italiani dimostrano anche un forte interesse per il benessere personale e il tempo libero, ambiti che si confermano tra le spese più apprezzate durante questa Black Week. L’attenzione alla cura del corpo si riflette nel successo della categoria sport e fitness, che ha registrato uno scontrino medio di €90,79, grazie all’acquisto di attrezzature, abbigliamento tecnico e accessori per allenamenti sia domestici che in palestra. Parallelamente, il desiderio di viaggiare e concedersi momenti di relax ha fatto decollare la spesa per voli e hotel, con uno scontrino medio che ha raggiunto i €241,93. Questo dato sottolinea la voglia degli italiani di pianificare esperienze e vacanze, approfittando di offerte vantaggiose per organizzare viaggi futuri o fughe a breve termine. La combinazione di attività fisica e piaceri legati al tempo libero conferma una tendenza sempre più orientata verso uno stile di vita equilibrato e appagante.

“Quest’anno la Black Week ha confermato quanto gli italiani siano sempre più attenti alle opportunità di risparmio e alle novità offerte dai canali digitali. La nostra analisi dei dati evidenzia trend molto interessanti, come la costante ascesa del settore tecnologico e hi-tech e l’aumento delle vendite nella categoria Libri e Riviste, segno di una crescente attenzione alla cultura e al benessere personale. Siamo orgogliosi di contribuire a questa esperienza offrendo agli utenti codici sconto e promozioni verificati, con l’obiettivo di rendere lo shopping online sempre più conveniente e accessibile.” – commenta Marco Farnararo, CEO & Co-Founder di BravoSconto.

Negli ultimi anni, il portale di BravoSconto è cresciuto esponenzialmente e, ad oggi, conta un team operativo di oltre 15 persone, dedicate a testare, verificare e pubblicare codici sconto e offerte. La mission del team è quella di aiutare gli utenti a risparmiare sugli acquisti online, offrendo codici sconto e promozioni controllate.