Riceviamo e pubblichiamo una breve riflessione di una nostra lettrice F.G.

Periodicamente faccio una carrellata serale televisiva per osservare come procede la propaganda.

Bene, ieri sera accendo la TV per un veloce zapping.

Davvero non ci capacitiamo di come qualcuno abbia ancora il coraggio di parlare di “propaganda” delle dittature del passato. Ma siete seri? Un pensiero unico del genere non si era mai visto nella storia.

C’è un solo megafono in tutte le reti che ripete ossessivamente le stesse cose da due anni.

Dalle reti Rai alle reti Mediaset e oltre, un solo tema.

In generale è un continuo “contagi, intubati, vaccini, terza dose, contagi, novax, virus, contagi, covid, vaccinazioni, contagi, pandemia, terapie intensive, contagi, mascherine, vaccinati, immuni, pandemia, terza dose, novax criminali, green pass, intubati, contagi”.

Tutta la sera così. Ossessivi. Martellanti. Penetranti.

Ascoltandoli ci si rende proprio conto che non ci sarà più alcuna normalità,hanno fermato un Mondo e la vita stessa, esistenze affidate ad algoritmi di nerd senz’anima ed una nuova concezione delle malattie e dell’essere umano, visto ormai come un pupazzone

Una società trasformata in una grande e grottesca clinica ospedaliera, raccontata in maniera pessima da chi con le tasche piene, continua tranquillamente a vivere come se tutto cio’ fosse normale.

F.G. Legnano