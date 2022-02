Dedicato a Te…che hai scelto di farti sentire in un modo tragico.

Il raccapricciante video di Rende in provincia di Cosenza di un giovane insegnante di 33 anni che per protesta e disperazione per essere stato sospeso dall’insegnamento e dallo stipendio “si dice per non essersi voluto “vaccinare” si è dato fuoco, se cosi fosse(e non ne abbiamo certezza) è la prova tragica di un Paese ridotto alla disperazione. É la prova documentale della rabbia della rassegnazione della delusione in continua crescita e delle vessazioni e restrizioni continue che il popolo italiano sta ricevendo, e che in silenzio e a testa bassa rispetta.

I mezzi di informazione tacciono? No, non tacciono, quel giovane docente forse si e’ visto in gabbia perche’ privato del suo lavoro della sua libertà e dignità. Dovremmo chiederci cosa sta succedendo e perché, e per quanto tempo frustrazione senso di isolamento e inadeguatezza dovranno continuare?

Sarebbe bene che quel terrificante video lo vedessero tutti (anche se ho scelto per rispetto di non pubblicarlo), perche’,se non si mette in dubbio l’enorme emergenza sanitaria di cui tutto il mondo e’ stato vittima, non dobbiamo neanche sottovalutare come restrizioni e violazione delle liberta’ personali stanno mietendo vittime piu’ del virus a livello psicologico economico e sociale, e queste sconvolgenti e tragiche immagini sono la prova di come l’essere umano sta perdendo la sua dignità senza poter nemmeno esprimere il suo personale pensiero.

Confidiamo in Dio e nella preghiera affinché la vita di questo giovane docente venga salvata… anche se la sua vita non sarà mai piu’ la stessa.

di S.C.