La Giornata Mondiale della Carbonara è stata istituita nel 2017 dall’Unione Italiana Food e dall’International Pasta Organisation. Si tratta principalmente di un evento social, dove food creator, blogger, appassionati, chef o ristoratori di tutto il mondo propongono le proprie versioni della carbonara o la ricetta classica perfetta, condividendo i loro piatti e le loro storie con gli hashtag #CarbonaraDay e #MyCarbonara.

La Carbonara è uno dei piatti più iconici della cucina italiana, ma le sue origini esatte sono oggetto di dibattito tra gli esperti enograstronomici. Una delle teorie più accreditate suggerisce che il piatto abbia le sue radici a Roma, durante il secondo dopoguerra. Si dice che i soldati americani stazionati in Italia abbiano introdotto le uova e il bacon, che in seguito sono stati adattati dagli italiani con ingredienti locali come il guanciale e il pecorino romano. Tuttavia, altri sostengono che la Carbonara abbia origini più antiche, risalenti al XIX secolo, quando i carbonai italiani utilizzavano ingredienti semplici come uova, pancetta e formaggio per creare un pasto sostanzioso e nutriente durante lunghe giornate di lavoro nei boschi. Indipendentemente dalla sua storia esatta, la Carbonara è diventata un simbolo della cucina italiana nel mondo, amata per la sua cremosità, il suo sapore ricco e il suo carattere deciso.

In occasione di questa festa gastronomica, lo Chef Giuseppe Mulargia svela la sua interpretazione delle classiche Mezze Maniche alla Carbonara, un capolavoro culinario che fonde tradizione e innovazione in ogni boccone.

La storia dietro questa ricetta è intrisa di passione e curiosità: lo Chef Giuseppe Mulargia rivela che il segreto per una Carbonara perfetta risiede nella preparazione attenta e rispettosa degli ingredienti. Con tuorli di uova fresche, pecorino crosta nera e guanciale stagionato, ogni ingrediente è selezionato con grande attenzione per garantire un’esperienza gastronomica dal gusto indimenticabile.

Durante la preparazione, lo chef condivide un passaggio fondamentale: il guanciale viene delicatamente dorato senza l’aggiunta di olio, permettendo ai sapori autentici della carne di emergere e creando una base gustosa per il piatto. Questa attenzione ai dettagli è ciò che rende le Mezze Maniche alla Carbonara dello Chef Giuseppe Mulargia così saporite e appetitose.

Il procedimento per la preparazione di questo piatto gustoso è semplice ma frutto di arte e abilità. Dall’immersione delle mezze maniche al punto di cottura perfetto fino all’emulsione cremosa dei tuorli d’uovo con il pecorino e il grasso di cottura del guanciale, ogni passaggio è studiato per garantire un piatto di assoluta perfezione.

MEZZE MANICHE ALLA CARBONARA

Ingredienti per 2 persone

4 Tuorli Medi

120 gr. Pecorino Crosta Nera

140 gr. Guanciale Stagionato

200 gr. Mezze Maniche

Pepe in grani macinato fresco q.b.

Procedimento:

Mettere in una pentola l’acqua per la cottura della pasta, lasciare che arrivi a bollore a fuoco medio e salare facendo attenzione a non esagerare poiché il pecorino è molto saporito.

Mentre l’acqua arriva a bollore, tagliare il guanciale a listarelle spesse circa 1 cm, eliminando la cotenna. In una padella, a fuoco dolce, aggiungere il guanciale senza mettere olio, lasciandolo cuocere con i suoi grassi. Arrivato ad una doratura soddisfacente, spegnere il fuoco e tenerlo da parte. Prendere il grasso di cottura e conservarlo, mettendolo in una ciotolina.

In una bowl mettere i tuorli, il pecorino (80% del totale), il pepe ed amalgamando con una spatola, aggiungere il grasso di cottura del guanciale. Lavorare il composto fino a renderlo cremoso ed omogeneo.

Calare la pasta ed una volta arrivata a cottura versarla nella padella con il guanciale (tenere una piccola parte del guanciale da parte per la decorazione), spadellare per qualche secondo a fuoco moderato e poi spegnere la fiamma.

A questo punto versare nella padella il composto preparato prima a base di uova e pecorino ed aggiungere, qualora servisse, dell’acqua di cottura fino ad ottenere una pasta cremosa.

Impiattare la pasta decorando con il pecorino, il guanciale rimanente ed aggiungendo una spolverata di pepe fresco.

Consigli Utili:

Per rendere più spumoso il composto di uova e pecorino, si può effettuare il procedimento a bagno maria, controllando che la temperatura non superi mai i 50°, evitando così che l’uovo coaguli.