Fibrepan_ProfiterolesDolce, freschissima “Festa del Cioccolato”! Il 7 luglio ogni peccato di gola è permesso… perché ricorre la più golosa della feste: protagonista il cioccolato.

Uscire dagli schemi per stupire gli amici diventa una sfida e proporre qualcosa di buono, sano e dal cuore fresco una bella e squisita sorpresa.

Farmo, leader del gluten free, ha infatti rivisitato una ricetta gourmet di origine francese che ha fatto la storia della pasticceria: i profiteroles. Una fresca versione estiva con bignè farciti di gelato al posto della crema chantilly, ricoperta ovviamente da una pioggia di cioccolato fuso.

Seguendo alla lettera la ricetta dei pastry chef di Farmo, grazie al mix Fibrepan si otterranno dei bignè gluten free dal gusto favoloso capaci di conquistare i palati più esigenti. Un dolce da degustare fresco e con gli amici… E se vi chiederanno perché si festeggia il World Chocolate Day, rispondete che il 7 luglio del lontano 1847 il genio britannico Joseph Fry ha creato la ricetta del “chocolate for eating”. Solo da quel giorno il cacao, considerato “il cibo degli dei”, si trasformò in golosa tavoletta per tutti. Per celebrare quel delizioso giorno, alla faccia di diete e rinunce, in ogni angolo del globo si festeggia il “World Chocolate Day”.

Come preparare i profiteroles con gelato fior di latte

Bignè

300g Fibrepan Farmo

500g acqua

8 uova

200g burro

10g sale

Per copertura al cioccolato

200 g acqua

450 g cioccolato fondente

80 g panna fresca liquida

150 g zucchero

1 pizzico di sale

Farcitura

1 vaschetta da mezzo kg di gelato fior di latte

Preparazione dei bignè

Portare a ebollizione l’acqua con il burro e il sale, versare il Fibrepan e mescolare energicamente a fuoco lento per 3 minuti circa, fino a ottenere un composto omogeneo. Trasferire il composto in una ciotola, unire uno alla volta le uova mescolando con una frusta ad ogni uovo aggiunto fino a ottenere un impasto lucido e omogeneo.

Dosare l’impasto con due cucchiai (o tasca da pasticcere) su carta da forno, creando delle palline di media misura. Cuocere in forno preriscaldato a 220 °C per 20 min. circa.

Preparazione della copertura di cioccolato

Nel frattempo realizzare la salsa al cioccolato per la copertura. Per prima cosa tritare il cioccolato, poi in una casseruola versare acqua e zucchero. Portate a bollore e non appena inizierà a bollire unire anche la panna. Lasciare bollire nuovamente e unire metà del cioccolato fondente, poi mescolare sempre con la frusta e unire anche il cioccolato rimasto. Mescolare di nuovo e non appena inizia a bollire di nuovo trasferire in una ciotola e aggiungere un pizzico di sale. Mescolare e lasciare raffreddare a temperatura ambiente, fino a quando non sarà denso al punto da velare i bignè. Ci vorranno circa 15-20 minuti.

Ultime fasi di preparazione dei profiteroles con gelato fior di latte

Forare la base dei bignè utilizzando un coltello affilato e riempirlo con il gelato fior di latte preso con un cucchiaino. Riattaccare il fondo al bignè e riporlo nel vassoio in freezer cosi come con i restanti bignè. Terminati i bignè, prendere dal freezer il vassoio e, aiutandosi con una pinza, intingerli nel composto di cioccolato (uno alla volta) e disporli a piramide in un piatto di portata. A seconda delle preferenze, i profiteroles di gelato possono essere decorati con cioccolato fuso bianco oppure con ciuffetti di panna. Conservare i profiteroles di gelato in freezer fino al momento di servirli.

Vi aiuta Fibrepan Farmo Sacchetto da 500g – Senza Glutine

Fibrepan è il mix classico Farmo di farine per pane gluten free, pizza e focacce.

Fibrepan ha il 7% di fibre vegetali tra cui fibre di semi di Psyllium, fibre di cicoria e gomma di guar che, grazie alle loro proprietà di assorbire acqua, migliorano la funzionalità dell’intestino e facilitano la digestione. La presenza di Psyllium, inoltre, dona elasticità all’impasto facilitandone la lavorazione e migliorandone le caratteristiche.

Farmo è da sempre sinonimo di qualità e gusto nei prodotti salutistici caratterizzati dall’assenza di glutine. La selezione rigorosa di ingredienti di alta qualità, l’attenzione e la cura nella preparazione garantiscono alimenti sicuri e dal gusto eccellente, capaci di conquistare i palati più esigenti. Contiene: Latte

Questo prodotto è acquistabile, per i residenti in Lombardia, tramite Bonus Celiachia. In vendita su Shop.Farmo.com a 4,80 euro

FARMO: IT IS GOOD FOR YOU!

Farmo, l’azienda lombarda che coniuga benessere e bontà Made in Italy, festeggia 23 anni ricchi di successi. In questi decenni Farmo ha creato qualcosa che non c’era e nel suo sito produttivo di 15.000 mq a cui si sono aggiunti 8.000 mq di polo distributivo a Casorezzo, in provincia di Milano, lavorano oggi 90 dipendenti. L’impegno costante volto alla qualità, alla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, è testimoniato dalle certificazioni di prodotto e di stabilimento: BRC, IFS, NON GMO Project, certificazioni Gluten free (GFCO, GFCP), certificazione biologica, FairTrade, Kosher e certificazione etica SMETA.

Tra gli obiettivi il progetto “plastic free” che coinvolge tutta l’azienda. Una responsabilità verso l’ambiente che si traduce nella riduzione degli sprechi e dell’inquinamento da plastica. Il principio-base di Farmo, imperniato sulla trasparenza del suo operato, che nella qualità del prodotto ha il proprio fondamento, ha portato l’Azienda a presentare nel 2022 la prima edizione del proprio Bilancio di Sostenibilità.