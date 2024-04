Si chiama Cucina con i fiori l’evento portato a Bolzano per il weekend Del 27 e 28 aprile da chef Filippo Sinisgalli insieme a Claudio Porchia, giornalista enogastronomico e curatore del format lanciato alcuni anni fa ad Alassio.

Nella due giorni in terra altoatesina, ospiti del Ristorante Zur Kaiserkron e del suo nuovo dehor nella elegante Piazza della Mostra, si alterneranno a partire da sabato mattina esperti di mise en place floreale, produttori di fiori eduli, scrittori e bartender per esplorare l’inedito legame tra cucina e fiori, non solo come decorazione estetica, ma proprio come ingrediente gustoso e ricco di proprietà.

Sabato sera, sotto le volte dello storico Ristorante Zur Kaiserkron, andrà in scena la Flower Dinner Experience, un menu studiato da chef Sinisgalli per esaltare lato estetico e gustoso di fiori e germogli, dall’antipasto al dessert. Un appuntamento per vedere nel piatto la filosofia in cucina dello chef che, da sempre, sostiene l’importanza di sposare un menu a “km vero” scegliendo produttori e fornitori là dove qualità ed expertise eccellono. Questo può essere perseguito senza mai abbandonare scelte sostenibili che si traducono in ricette zero sprechi, approvvigionamento di erbette e germogli dall’orto verticale istallato in sala o attenzione alle eccellenze del territorio che ospita.

I partner a km vero

Tante le realtà a “km vero” che prenderanno parte alla kermesse. Produttori italiani specializzati, selezionati da chef Sinisgalli e Claudio Porchia proprio nella terra d’origine dove ciascun prodotto trova le migliori condizioni per crescere. Si va dai fiori eduli di Ravera Bio, azienda ligure certificata per la produzione 100% biologica di erbe aromatiche e fiori eduli, agli estratti e composti naturali di fiori di Tastee.it, da The Gardaegg, un allevamento di galline felici accudite da Federica Bin sulle sponde del Lago di Garda, al riso Isos, una selezione speciale di carnaroli dell’azienda pavese Campo dell’Oste, ed infine i microgreens di Profarms, la start up altoatesina che produce in vertical farm molte varietà di germogli croccanti, freschi e nutrienti, dei veri superfood.

Sarà il vino di Glassier ad accompagnare questa prima edizione di Cucina con i fiori. La cantina, selezionata dal sommelier Vittorio Sofia, è una vera chicca del territorio, si trova ad Egna in Alto Adige, guidata dall’ottava generazione della famiglia Vaja che dal 1985 utilizza solo metodi di coltivazione e concimi naturali, ottenendo nel 2005 la certificazione biologica.

Grazie alla collaborazione con la locale Apt, Cucina con i fiori si inserisce nel fitto palinsesto di eventi primaverili che segnano l’inizio della stagione dei fiori in città.

Il Programma di Cucina con i fiori

Si parte Sabato 27 ore 10.00 nel nuovo dehor, posizionato proprio davanti all’ingresso del Ristorante Zur Kaiserkron, con il “Laboratorio dei fiori eduli in cucina” per conoscere e degustare tantissime varietà di fiori eduli portati da Silvia Parodi, titolare di Ravera bio, azienda ligure ed eccellenza italiana per questa coltivazione. Guidati da Claudio Porchia, Presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza e giornalista enogastronomico da anni impegnato nella divulgazione del fiore edule in cucina, impareremo a riconoscere diverse varietà di fiori, il loro gusto e le loro proprietà benefiche oltre agli utilizzi in cucina.

A seguire si potrà degustare il Flower Cocktail creato per l’occasione dal Blind, il nuovo spirit bar ospitato nella lounge del Zur Kaisekron. La mixology si confronterà questa volta con il coloratissimo Succo di Begonia come base per creare un cocktail fresco e floreale.

Nel pomeriggio alle ore 16.00 appuntamento sempre al Zur Kaiserkron Dehor con la scrittrice Roberta Schira, penna del Corriere della Sera e autrice del romanzo “I fiori hanno sempre ragione” (ed. Garzanti), una storia di rinascita, di ricette di famiglia, di speranza racchiuse in un libro che fa stare bene. Dopo la chiacchierata si potrà gustare un Sorbetto Fior di Begonia preparato dallo chef Sinisgalli.

Sabato alle ore 20.00 un appuntamento gourmet speciale sotto le volte del Zur Kaiserkon, una Flower Dinner Experience con un menu speciale pensato da Sinisgalli per immergersi nel mondo delicato e coloratissimo dei fiori eduli e dei loro inaspettati gusti.

A dare il benvenuto saranno gli amouse buche a sorpresa, come antipasto il cavallo di battaglia dello chef, l’uovo rosa Barbapapà questa volta accoccolato su un’insalatina tiepida di radici e fiori. Nel primo piatto lo chef ci accompagna in un giro nel bosco grazie al Risotto all’aglio orsino (pianta spontanea rigogliosa nei boschi della zona) e i suoi fiori con lumache, borragine e suoi fiori.

Dal bosco passiamo al fiume con il secondo che sarà un’esplosione di sapori e di fiori: Trota della Val Passiria, fumetto al Nasturzio, patata in fiore . Per concludere la pasticcera Alice Vialetto ha realizzato un pre dessert rinfrescante e acidulo di carota e begonia per prepararsi alla degustazione del suo dolce, una complessità di consistenze che si armonizzano nel palato: La primavera… consistenze, profumi e sapori della primavera, petali di rosa caramellati, cioccolato al lampone, begonia ed acqua di rose su una nuvola candida al profumo di rosa e lamponi. Gli abbinamenti con i vini sono curati dal sommelier Vittorio Sofia con i vini della cantina Glassier.

Domenica 27 aprile apertura straordinaria per il Zur Kaisekron per l’ultimo appuntamento del weekend. Alle ore 11.00, sempre al Dehor del ristorante, Barbara Ronchi della Rocca guiderà il workshop “L’arte di apparecchiare con i fiori” con racconti, aneddoti e consigli su come utilizzare i fiori sulle nostre tavole. Giornalista, conduttrice televisiva ed esperta di bon ton insegnerà ad adoperare i fiori come preziosi alleati nell’arte del ricevere. Per concludere si potrà degustare sul dehor uno speciale Aperitivo floreale creato da Chef Filippo Sinisgalli.

Alcuni appuntamenti sono ad accesso libero, altri necessitano di prenotazione.

Info e prenotazioni

Ristorante Zur Kaiserkron – Piazza della Mostra, 1 – Bolzano

Sito web: www.ristorantezurkaiserkron.it