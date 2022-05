Oggi e domani, 14 e 15 maggio, le porte di Fico Eataly World si aprono per accogliere tanti produttori vitivinicoli che propongono i loro vini in abbinamento con varie sfiziosità gastronomiche. E’ infatti in programma “Calici di Primavera” una manifestazione organizzata da Feshion Eventi e Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) sezione di Bologna e dedicata a vino e degustazioni enogastronomiche.

Il costo del biglietto di ingresso è di 20 euro e comprende l’entrata a Fico Eataly World, la Bag portacalice e 10 talloncini per degustare cibo e vino tra le diverse proposte. Le degustazioni inizieranno alle ore 11 e proseguiranno, oggi, fino alle 22 e domani termineranno alle 18.

Programma MasterClass e Degustazioni in “Bottaia”

Comprese nel ticket d’ingresso anche le MasterClass di Onav Bologna e le degustazioni guidate di Fontanafredda. E’ obbligatoria la prenotazione via whatsApp al 331-9512954. Di seguito il programma molto interessante.

Sabato 14 Maggio:

Ore 15 “I vini naturali” di Andrea Zampana

Ore 17 “A sensi scoperti. Impariamo a conoscere i nostri sensi esplorando attraverso il vino” di Gianluca Strafella

Ore 19 Degustazione guidata di “Fontanafredda”

Domenica 15 Maggio:

Ore 15,30 “Rosso di sera buon vino si spera. Conosciamo I segreti della vinificazione” in rosso di Claudia Donegaglia

Ore 16,30 Degustazione guidata “Fontanafredda”

Le Cantine presenti

Pettyrosso, Sacco, Ca Bindola, Distilleria Ceschia, Tenuta Castiglia, Domus Hortae, Maffione, Drink Now-Caviro, La Pescinella, Nero del Bufalo, Assuli, Tenute Orestiadi, Fede Beniamino, Borgo Verde, Viedalt, Fontanafredda, Birra Baladin

Le Botteghe presenti

Sycilyamo, Osteria del Culatello, Frontanafredda, Corsorzio Mortadella,Consorzio Parmiggiano Reggiano, Consorzio San Daniele, Pizzoli, Quelo, Peschereccio, Piadina Dora&Sons, Rossopomodoro, Risotto & Co.