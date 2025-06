Il prossimo 29 giugno a partire dalle 18,30 si celebra il Brodetto alla Portorecanatese De. Co nella splendida cornice di Piazza Brancondi. Un viaggio sensoriale che apre l’estate nella città balneare marchigiana

Porto Recanati, in provincia di Macerata, è una caratteristica cittadina di pescatori racchiusa nella meravigliosa cornice del Monte Conero. Case colorate e tramonti mozzafiato fanno da sfondo alla gente di mare che quotidianamente anima le vie del paese.

Da oltre un secolo è anche una località turistica di eccellenza sulle cui spiagge sventola in modo continuativo la Bandiera Blu grazie alle politiche di sostenibilità ambientale attuate.

È il luogo ideale in cui trascorrere una vacanza serena e rilassante con le sue acque pulite e le sue spiagge tranquille di sabbia e ciottoli. Il lungomare, completamente chiuso al traffico, è il luogo ideale per tranquille e salutari passeggiate tra le variopinte case del paese e consente ai più piccoli di giocare in assoluta libertà.

Gli stabilimenti attrezzati offrono campi da beach volley, parchi giochi per bambini, animazione e possibilità di praticare sport acquatici. La profondità del fondale è ideale per tutti, grandi e piccini.

Poi tra un tuffo e l’altro si si può rilassare alla scoperta dei numerosi negozi presenti a Porto Recanati. La bicicletta è il mezzo perfetto per muoversi tra le vie del centro completamente ciclabili. Shopping per tutti gli stili e per tutte le tasche: dai noti brand all’artigianato locale. Qui sono presenti le prestigiose firme marchigiane che hanno a Porto Recanati e nelle immediate vicinanze i loro outlet.

Brodetto: una ricetta di mare dalla storia antica

Molto interessanti anche le iniziative che animano l’estate portorecanatese. Una di queste è in programma il prossimo 29 giugno. A partire dalle 18,30 l’elegante Piazza Brancondi si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere una delle esperienze più attese dell’estate marchigiana: Brodetto Show, tappa ufficiale e ormai una vera e propria classica del Grand Tour delle Marche, che ogni anno conquista appassionati di gastronomia, viaggiatori e curiosi da tutt’Italia.

Protagonista assoluto è il Brodetto alla portorecanatese De.Co. (Denominazione Comunale), una ricetta di mare dalla storia antica, frutto dell’incontro tra cultura marinara e raffinatezza gastronomica.

A differenza di altri brodetti adriatici, qui il piatto si distingue, oltreché per l’utilizzo esclusivo di freschissimo pesce locale e assenza di pomodoro, per l’esclusiva presenza di zafferano, che gli conferisce un delicato ed insolito colore dorato, ma anche un sapore inconfondibile.

Un vero gioiello del gusto, simbolo dell’identità di Porto Recanati, città costiera dall’eleganza discreta, capace di unire accoglienza, cucina e paesaggio in un’esperienza autenticamente italiana.

Brodetto Show 2025: format tutto da vivere

L’edizione 2025 di Brodetto Show si rinnova attraverso un format coinvolgente, interattivo e tutto da vivere! Sul palco la giornalista, e cittadina onoraria, Sara Santacchi che per l’occasione sarà affiancata da Marco Ardemagni, voce brillante di “Paparazzi”, un’originale trasmissione televisiva, in onda su Rai Italia, che racconta al mondo l’Italia di oggi.

Insieme, i due personaggi guideranno il pubblico in una serata fatta di domande, risposte e curiosità perché, come diceva Arbore, in fondo la vita è tutta un quiz!

Dal canto loro, gli chef dell’Accademia del Brodetto alla Portorecanatese delizieranno i presenti con assaggi della celeberrima dorata specialità. E non solo! Durante la serata sarà svelato anche un piatto-sorpresa della tradizione locale, per un doppio tuffo carpiato nella qualità della ristorazione che Porto Recanati sa offrire ai suoi ospiti.

Identikit del Brodetto alla Portorecanatese

Colore dorato unico: dato dallo zafferano (anticamente si usava la zafferanella, pianta spontanea della zona, in particolare dell’area del promontorio del Conero).

Senza pomodoro e senza cozze: diversamente dagli altri brodetti tipici delle Marche e dell’Abruzzo.

Le origini: divenuta pietanza di pregio e simbolo gastronomico locale grazie allo chef Giovanni Velluti che, sul finire dell’Ottocento, lo preparava nel suo chalet “Il Grottino”. Quindi, a differenza di altri piatti omologhi, non nasce nelle cucine di casa.

Il delivery prima dell’avvento del web: il Velluti lo inscatolava in esclusive box e lo spediva in tutta Italia, un’anticipazione innovativa dei servizi moderni!

Ricetta De.Co. e tutela: la ricetta, che gode della Denominazione comunale (De.Co.), è oggi protetta dall’Accademia del Brodetto alla Portorecanatese, simbolo del patrimonio culturale e gastronomico della città.

Info utili

Brodetto Show, organizzato dal Comune di Porto Recanati con il cofinanziamento della Regione Marche nell’ambito del programma FEAMPA, è sede di tappa ufficiale del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi organizzato da Tipicità in collaborazione con ANCI Marche.

Partecipazione con degustazione: 10,00 euro a persona, con prenotazione obbligatoria sul sito www.tipicita.it – Tel. 0737 685623.