Siete mai stati a Sclafani Bagni?Questa è l’occasione buona per scoprire il piccolo Borgo Madonita in provincia di Palermo, nel cuore delle Madonie dove tra le vie e le scalinate del centro storico il tempo sembra si sia fermato. Per due giorni,31 agosto e 1 settembre si terrà un evento enogastronomico d’eccellenza, non le solite sagre paesane, ma due giorni showcooking e masterclass di vino con cinque chef stellati come Nino Ferreri, (Ristorante Limu – Bagheria)Vincenzo Candiano, (Ristorante Locanda Don Serafino – Ragusa) Carmelo Trentacosti, (MEC Restaurant – Palermo)Tony Lo Coco(I Pupi ristorante – Bagheria) e Giuseppe Costantino (Terrazza Costantino-Sclafani Bagni).

Per quanto riguarda invece le Masterclass di vino, saranno presenti Tasca D’Almerita e i suoi cru a Tenuta Regaleali, l’enologo Tonino Guzzo con Il cataratto e le sue espressioni,la Tenuta Ficuzza con i bianchi di montagna della Cantina Cusimano e poi Benedetto Alessandro parlerà de l’Etna,terroir inimitabile.

Le location degli eventi saranno la Badia, ex Monastero di Santa Chiara per quanto riguarda gli showcooking mentre le masterclass di vino saranno ospitate nel Castello Medievale e saranno moderate da Nino Aiello.

E’ prevista inoltre l’allestimento di stand espositivi lungo la strada che porta nel centro del paese e visite guidate per scoprire le bellezze di questo gioiello di pietra, Sclafani Bagni, che fa parte dell’UNESCO Global Geopark Madonie,è adagiata su due speroni rocciosi, con numerose testimonianze delle ere geologiche visibili in un apposito percorso geologico urbano che attraversa il centro cittadino. Le stesse case sono costruite nella roccia e con la roccia. A qualche minuto di auto dal paese, è possibile bagnarsi in una sorgente naturale di acque sulfuree che sgorga dalle viscere della terra a quasi 30 gradi di temperatura.

Per sabato sera è previsto uno spettacolo musicale con I Sirah. L’evento fortemente voluto dal’Amministrazione comunale per promuovere il territorio,è realizzato grazie al contributo del Comune, dall’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica – dipartimento regionale delle autonomie locali e alcuni partner come la BCC Madonie e altri sponsor tecnici.

Per prenotare gli eventi questo è il link: https://ticket.cinebot.it/grifeo

Maggiori info : https://www.sclafaniwinefood.com/