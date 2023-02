Giovedì 2 marzo Go Wine presenta La Notte dei Vini – CANTINE D’ITALIA: 20 aziende, provenienti da tutta Italia, selezionate dalla Guida Cantine d’Italia, sono presentate in anteprima al Salone e raccontano i propri vini, dalle ore 18 alle 23, con un wine tasting nella Sala dei Duecento, all’interno del Museo Carpano al primo piano di Eataly Lingotto.

Durante la serata anche tanta musica e l’abbinamento alle eccellenze gastronomiche della cucina di Eataly: un momento unico per tutti i winelovers. Oltre alle 20 cantine provenienti da tutta Italia, infatti, più di 100 vini in degustazione accompagnati dalle tapas create per l’occasione da Patrik Lisa, Executive Chef di Eataly Lingotto, per accontentare tutti i palati: dalle crocchè di patate con maio mediterranea, all’hamburger con cruda di Fassona Presidio Slow Food, passando per proposte veg come le polpettine di ceci e quinoa con salsa yogurt. Tutte le tapas saranno acquistabili la sera stessa dell’evento.

La Notte dei Vini è una serata dedicata alla scoperta di oltre 750 cantine italiane che “valgono il viaggio”. In Sala dei Duecento a Eataly Lingotto, quindi, uno spaccato dell’Italia del vino, in un grande evento organizzato da Salone del vino Torino e GoWine.

Dalle 18 alle 23 si potranno degustare i vini tramite vari pacchetti di degustazione, le tapas dello chef Patrik Lisa, e poi ancora musica e intrattenimento attraverso i carnet.