Si terrà giovedì 9 giugno, ore 16.30-18.30, presso la Sala Adunanze

della Società Medica Chirurgica di Bologna, il terzo incontro de “I Mercoledì

dell’Archiginnasio. L’Odissea del cibo dal campo alla tavola”, dedicato alla ciliegia. I

relatori saranno il Prof. Corrado Piccinetti, Laboratorio Marina e Pesca Università di

Bologna, la Dott.ssa Marina Silvi, Corso di Laurea in Acquacoltura e Igiene delle

Produzioni Ittiche di Cesenatico Università di Bologna, il Prof. Atos Cavazza,

Delegato Bologna San Luca Accademia Italiana della Cucina.

Come ormai di consueto l’incontro tratterà il valore del prodotto in termini economici, di

elaborazione della materia prima, i benefici per la salute e il valore nutraceutico del

prodotto. Gli incontri de “I Giovedì dell’Archiginnasio. L’Odissea del cibo dal campo

alla tavola” sono conferenze a cadenza mensile, da aprile a novembre, dedicate alla

conoscenza delle eccellenze agroalimentari italiane e seguono l’abituale formula divisa

in tre relazioni: una relativa al “prodotto”, una seconda incentrata sul suo “valore

nutrizionale” e una conclusiva dedicata agli “aspetti storico-culturali in cucina e in

tavola”. A queste si aggiunge, quando possibile, una case history finale dedicata a un

particolare aspetto produttivo, scientifico o culturale del prodotto trattato. Gli incontri hanno

l’intenzione di trasmettere la consapevolezza che il valore del nostro settore

agroalimentare si fonda su un percorso che parte dai processi produttivi e passa

attraverso le caratteristiche qualitative arrivando fino alle potenzialità gastronomiche, in

modo da aumentare la consapevolezza del consumatore su quanto acquista e consuma

giornalmente in tavola.