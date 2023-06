Bererosa, la grande manifestazione dedicata ai vini rosati d’Italia che Cucina & Vini organizza del 2012, torna puntuale a luglio nei suggestivi spazi aperti di Villa Appia Antica, tra alberi secolari e rovine dell’Antica Roma.

Protagonisti della manifestazione come ogni anno saranno i vini rosa, declinati fermi e con le bollicine, una categoria di cui possiamo ormai sottolineare una crescita sostanziale nelle preferenze dei consumatori.

“L’incremento di attenzione nei consumi di vini rosa è un fatto recente nel nostro Paese – racconta Francesco D’Agostino, direttore di Cucina & Vini -. Quando cominciammo con il nostro evento nel 2012 registrammo un successo di pubblico quasi inaspettato, che si è confermato anno dopo anno, anche se il mercato non ha seguito rapidamente. Oggi però ci sono dei dati che confermano finalmente un cambio di passo da parte del mondo produttivo italiano di qualità certificata, un incremento nei volumi che si è consolidato negli ultimi anni. Elaborando i dati di Icqrf relativi allo stock di vino Dop e Igp nelle cantine italiane e confrontandoli su cinque anni (da quando esiste questo servizio di Icqrf,) abbiamo avuto la conferma che lo stock di vino rosa è cresciuto in media del 72% nei mesi da gennaio a maggio (periodo di maggiore imbottigliamento), mentre per i bianchi e i rossi l’incremento è stato rispettivamente del 32% e del 18%. Abbiamo toccato sempre con mano l’entusiasmo con cui il pubblico accoglie questi vini, riuscendo nell’intento di aumentare la consapevolezza e la sensibilità dei consumatori nei confronti del mondo rosa. Oggi vedere che i numeri finalmente seguono le tendenze delle preferenze del pubblico è motivo di grande soddisfazione”.

Come ogni anno, Bererosa si svolgerà con la formula del Walk Around Tasting, che permetterà al pubblico di degustare etichette di assoluto pregio passeggiando liberamente nell’incantevole Villa Appia Antica.

L’abbinamento con il cibo non può mancare e per questa edizione 2023 di Bererosa sarà in squadra, in qualità di main sponsor della manifestazione, una delle realtà italiane più importanti per il comparto food. Parliamo del Gruppo Veroni Salumi, una storia di famiglia nata all’inizio del 1900 e che oggi porta in tutto il mondo l’eccellenza dei grandi salumi italiani. La collaborazione è nata a fine 2022 alla presentazione della guida Sparkle e la presenza a Bererosa è nata come la naturale evoluzione di una bella e recente esperienza. Veroni Salumi sarà presente a Bererosa con due punti food.

“Dopo la felice collaborazione con SparkleDay e il successo della nostra presenza agli Internazionali di tennis lo scorso maggio, Bererosa sarà il terzo appuntamento con questa città unica al mondo che risponde sempre con grande entusiasmo alla nostra proposta di food experience, con cui portiamo in tutto il mondo l’alta qualità dei nostri salumi abbinata al buon bere”, afferma Emanuela Bigi, marketing manager di Veroni. “A Bererosa, evento che ha intercettato una nuova tendenza ora sempre più consolidata anche tra i più giovani, saremo presenti con due formule che valorizzeremo al massimo puntando su taglieri di salumi misti affettati a vista e panini con la nostra mortadella gigante, realizzati al momento da professionisti esperti”.

Per i più golosi sarà presente il food truck di Lisita Pasticceria, che da 50 anni sforna dolcezze irrinunciabili e a Bererosa preparerà sfogliatelle, cannoli siciliani farciti al momento e babà!

E ancora, parlando dei partner consolidati, anche per questa edizione di Berersosa si conferma il sodalizio con Diam Bouchage, azienda leader mondiale nella produzione di tappi tecnici in sughero.