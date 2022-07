Il countdown è finito: oggi 29 luglio ha preso il via la nuova edizione di Calici di Stelle, l’evento a cura del Movimento Turismo del Vino e dell’Associazione Città del Vino, che illuminerà le vigne e le piazze dei borghi più belli d’Italia. Centinaia le cantine e di Comuni hanno aderito all’iniziativa in tutto lo Stivale, con iniziative che spaziano dalla musica, alla meditazione, passando per camminate tra i filari, picnic notturni, spettacoli e molto altro ancora. Il tutto declinato al tema di Calici di Stelle 2022 che è l’Eno – Astronomia.

<<Siamo emozionatissimi per questo inizio di Calici di Stelle 2022 – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e siamo sicuri che sarà un’edizione speciale. Abbiamo visto una forte partecipazione da parte delle cantine, che hanno messo grande impegno e dedizione nel creare i programmi e questo ci riempie di orgoglio. Ora aspettiamo solo di vivere la suggestiva atmosfera di Calici di Stelle insieme agli appassionati ed ai wine lovers, godendoci gli spettacoli del calendario Eno – Astronomico>>.

E per la serata d’apertura subito un grande appuntamento del calendario Eno – Astronomico, con le Guest Star, Luna, Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo stellato e accompagneranno gli eventi delle vigne, dei borghi e anche dei castelli d’Italia.

Spicca anche la grande degustazione in programma mercoledì 3 agosto al Castello Aragonese di Ortona, in Abruzzo, che vedrà protagoniste le migliori etichette regionali in una location dal fascino artistico e culturale irresistibile.

Imperdibile anche la “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, che illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più magiche le degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte del 12 agosto; la “Superluna dello Storione” sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo straordinario evento, e quale miglior modo per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i filari con un buon calice di vino? E il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15 agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e propria esperienza “stellare”.

“Quella di quest’anno – dichiara Angelo Radica, presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino – sarà senza dubbio una grande edizione. Ogni anno Calici di Stelle riesce ad attrarre moltissimo pubblico nelle piazze e nelle vigne italiane, ed è un piacere vedere una partecipazione sempre crescente da parte di ragazze e ragazzi genuinamente interessati a scoprire i segreti del mondo enologico. Le Città del Vino sono pronte ad accogliere gli ospiti nei loro centri storici e borghi, un segnale importante per la definitiva ripresa di tutto il settore. Siamo orgogliosi della collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, che non si limita solo alla realizzazione di Calici di Stelle, ma condivide valori e intenti per sostenere una filiera che produce ricchezza e valore.”

In occasione di Calici di Stelle 2022 prosegue il programma di sensibilizzazione al bere consapevole del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Wine In Moderation e Unione Italiana Vini, con l’obiettivo di incentivare un consumo responsabile, sostenibile e culturale del vino.

I programmi regionali di Calici di Stelle 2022

I programmi regionali di Città del Vino sono in continuo divenire. Fino ad ora contemplano oltre 100 iniziative consultabili sul sito dell’Associazione Città del Vino. Nel seguito alcuni veloci “assaggi”. Ad esempio in Piemonte sette aziende vitivinicole regaleranno al pubblico fino al 15 agosto serate di grandi vini e grappe da degustare sotto il cielo stellato in compagnia di concerti, mostre e cene in vigna. Delle iniziative in Lombardia abbiamo già parlato nei giorni scorsi in questa rubrica con l’articolo: <<Dal 2 al 12 agosto sette magiche serate con i vini di Lombardia>>.

Protagonista del palinsesto del Veneto è “Calici di Stelle Cortina”, in programma sabato 6 agosto. L’appuntamento nella città simbolo delle Dolomiti unirà al piacere di un calice di ottimo vino il gusto di un tipico piatto ampezzano, il tutto nell’ affascinante plateatico esterno dell’Hotel De la Poste in Corso Italia.

In Friuli-Venezia Giulia l’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 agosto sulla scenografica diga Nazario Sauro a Grado.

In Toscana, wine trekking immersi nella natura, cene tra i filari a base di tartufo e bollicine, e ancora picnic in vigna e anche all’oliveto. Queste sono solo alcune delle iniziative organizzate dalle 26 cantine che partecipano a Calici di Stelle 2022,

In Umbria le cantine partecipanti sono 15. I programmi sono ricchi di iniziative: skywatching, cene sotto le stelle in compagnia di esperti astronomi, degustazioni e musica, astrotour notturni, picnic sotto la superluna e mostre sulla storia millenaria del vino sono solo alcune delle attrazioni previste in Umbria. Da segnalare “La Notte Delle Stelle”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Montefalco, che porterà in uno dei borghi più suggestivi d’Italia le Doc e le Docg di Montefalco nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Ad accompagnare le etichette saranno i piatti dei ristoranti aderenti, oltre a musica dal vivo e passeggiate nel centro storico per osservare il cielo nella notte più stellata dell’anno.

In Puglia sono quattro le aziende (Mirvita Tor de’ Falchi, Cantina Sampietrana, Feudi Di Guagnano e Tenute Emera) che partecipano a questa edizione di Calici di Stelle. In programma, oltre alle classiche degustazioni sotto le stelle, anche numerose iniziative tra i vigneti accompagnate da pizzica pugliese, griglia e tipicità del luogo.

In Basilicata si inizieranno ad agitare i calici sotto le stelle il 10 agosto a partire dalle ore 20.00 e fino a tarda sera. La località di quest’anno è Lavello, in provincia di Potenza, nella Cantina Vitis in Vulture.

In Sicilia, nel palinsesto delle 14 cantine partecipanti, tanta musica dal vivo ad accompagnare gli aperitivi, ovviamente a base di ottimi vini, e poi sessioni di osservazione del cielo stellato con telescopi professionali guidate da esperti astronomi.

Infine in Sardegna, Calici di Stelle sarà protagonista nella serata di giovedì 11 agosto alle terme di Santa Maria Acquas di Sardara, con una notte di stelle cadenti, street food, intrattenimento e, ovviamente, tanti ottimi vini. All’iniziativa saranno presenti oltre 120 etichette da 20 cantine.

Si ricorda che per partecipare ad ogni singolo evento è obbligatoria la prenotazione.

Hashtag della manifestazione: #CalicidiStelle2022 – #EnoAstronomia – #MTVItalia #CittàdelVino #Wineinmoderation