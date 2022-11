L’autunno avanza, con i primi freddi i pranzi in casa con amici e familiari sono il piacere del

weekend, forse anche quello più economico: ci dilettiamo tra fettuccine fatte a mano, polenta e

risotti, spesso riciclando abilmente quello che troviamo in dispensa – farine, pasta, pane – per

evitare gli sprechi.

Non c’è da stupirsi. Secondo un’indagine di Altroconsumo 1 , pubblicata lo scorso maggio, i rincari

dell’energia e dei prodotti alimentari hanno portato il 63% degli italiani a cambiare abitudini nel

modo di fare la spesa: sono diminuiti di fatto gli acquisti di prodotti non essenziali e al contrario

incrementati quelli di prodotti a lunga conservazione.

Ma siamo certi che tutto ciò che conserviamo sia a prova di insetti e parassiti?

Le tarme degli alimenti, ospiti indesiderati dei nostri banchetti gourmet, si nascondono bene nelle

credenze, causando danni diretti agli alimenti e compromettendone le proprietà organolettiche

con deiezioni e residui della loro attività. A meno che il programma della cena non sia un menù

futurista, saremo costretti a buttare via tutto.

Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene

ambientale, racconta come tenere al sicuro la nostra cucina da sorprese sgradite, attraverso

buone regole di prevenzione ed un attento controllo della dispensa e dei cibi che custodiamo al

suo interno.

“Aiuto! Perché proprio nella mia cucina?”

Come spiega la Dott.ssa Valeria Paradiso, Responsabile Tecnico Anticimex Srl – “Il problema delle

tarme in cucina, più comunemente conosciute come “farfalline del cibo”, è un problema molto

comune delle case degli italiani. I danni sono causati prevalentemente dalle larve, che, nella loro

evoluzione, conducono una vita tutt’altro che sedentaria. Per crescere si cibano infatti di alimenti

secchi, come farina, pane, pasta, biscotti e addirittura tavolette di cioccolata o frutta secca!

Queste possono arrivare perfino a deteriorare i materiali di confezionamento per raggiungere il

substrato alimentare o, al contrario, per allontanarsene, quando raggiungono la maturità”. Come

arrivano le tarme in casa nostra? Talvolta si intrufolano nelle nostre cucine a tradimento,

attraverso confezioni di cibo già infestato, che abbiamo acquistato di corsa senza controllare;

altre volte insetti adulti volano attraverso porte e finestre, attirate dagli ambienti chiusi per

riprodursi.

“Cos’è questa strana scia?”

L’individuazione dei focolai è sicuramente possibile ad occhio nudo.

La presenza delle bave sericee sulle derrate è un primo segnale d’allarme e, se si limita a questo,

possiamo intervenire semplicemente con una pulizia approfondita.

Quando, al contrario, l’infestazione non è gestita per tempo, le larve continuano a moltiplicarsi

indisturbate fino a formare, tra le nostre derrate granulari inconfondibili agglomerati – nati

dall’impasto di saliva o altre sostanze biologiche con i prodotti alimentari.

Infine, ad un livello di infestazione avanzato è possibile notare la presenza contemporanea di

esemplari di larve e adulti all’interno delle dispense.

“Purtroppo, quando l’infestazione è conclamata è bene procedere con una disinfestazione e

successivamente mettere in atto una serie di semplici accorgimenti per prevenire la loro

ricomparsa” – conclude la Dottoressa Paradiso.

I consigli dell’esperto su come disinfestare la cucina dalle tarme del cibo

Prima di tutto è importante svuotare la dispensa controllando ciascuna confezione di cibo, che sia

aperta o chiusa, ed eliminare quelle infestate.

Non dimentichiamo di esaminare attentamente anche i tappi dei barattoli e soprattutto le pieghe

delle confezioni di farina o altri alimenti, perché è qui che potrebbero nascondersi le uova.

Bisognerebbe sempre evitare che confezioni di cibo aperte permangano troppo a lungo nella

nostra credenza, cercando piuttosto di riporre gli alimenti all’interno di barattoli a chiusura

ermetica, per confinare l’eventuale infestazione.

Ovviamente non è da trascurare la pulizia accurata di pensili e suppellettili: è opportuno

detergere a fondo ogni angolo e superficie prima di riporvi nuovamente le provviste, ricordandosi

inoltre di asciugare attentamente sia i mobili che i contenitori – le tarme degli alimenti

prediligono infatti gli ambienti umidi.

Per evitare sorprese, dunque, è importante programmare una pulizia periodica della cucina,

prediligendo l’aspirazione per i residui che rimangono sui ripiani ed il lavaggio delle superfici

verticali o orizzontali della cucina.

Nel caso in cui il problema persistesse, invece, è bene rivolgersi ad esperti della disinfestazione,

perché soluzioni “fai da te” e prodotti chimici potrebbero disperdere l’infestazione o provocare

danni a prodotti o persone.