Dalla cucina verso un futuro di rinascita Il frutto è caratterizzato da una polpa dura, soda e granulosa, al punto che, appena colto, risulta persino troppo croccante per poter essere mangiato crudo. In cucina, la pera nobile viene consumata cotta nel vino oppure lessata, a volte insieme alle castagne, in acqua. Si usa anche come ingrediente del ripieno del tortel dols di Colorno, primo piatto tipico della cucina locale, oppure trasformata in mostarda, per accompagnare formaggi o carni. «Purtroppo questo frutto oggi è noto soltanto ai più anziani – ammette Carboni –. Grazie al riconoscimento come Presidio Slow Food, però, vogliamo conservare e rinvigorire i saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. La pera nobile, con il suo bagaglio di storia e di tradizioni culinarie, merita un futuro in cui sia valorizzata a dovere». Il Presidio Slow Food della pera nobile è sostenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Parma.

L’area di produzione della pera nobile Presidio Slow Food comprende tutti i comuni delle province di Parma e Piacenza, dal fiume Po sino ai 1000 metri di altitudine.