Per l’occasione lo Chef Prof. Pasquale Iaia ha prodotto una deliziosa mousse al cioccolato di Modica , che ha incontrato l’apprezzamento degli illustri ospiti presenti.

Il Consorzio ha accettato e apprezzato l’invito rivolto dalla Dirigente Scolastica Maria Teresa Corea anche per sottolineare il valore della collaborazione con gli Istituti professionali per la gastronomia , insostituibili centri di eccellenza per la formazione di qualificati operatori nel settore turistico della accoglienza, per i servizi di sala e per la preziosa formazione in cucina dei futuri cuochi di domani.



L’incremento del turismo enogastronomico in Italia conferma che per i viaggiatori di tutto il mondo , l’Italia è scelta prioritariamente per il buon cibo, frutto dell’impiego di materie prime di eccellenza , con in testa le produzioni Dop e Igp.

Proprio le produzioni Dop e Igp del Lazio, con l’eccezione del cioccolato di Modica Igp, in quanto unico cioccolato in Europa a marchio comunitario, sono state impiegate per la preparazione di un menù di eccezionale varietà e qualità.

Dopo cena, degustazione dedicata al cioccolato : fave di cacao tostate del Ghana; pasta amara di cacao Ecuador; cioccolato di Modica al 70% di cacao, gusto Arancia e al Sale. In abbinamento il Moscato di Noto “Baroque” Cantine Rudinì .

Presentato in anteprima , dal Sommelier Giorgio Solarino, “CHO”, il primo liquore al cioccolato di Modica IGP, che ha riscontrato un notevole apprezzamento.