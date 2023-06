Per tutta l’estate il servizio sarà attivo nelle meravigliose località di tutto il Golfo del Tigullio, per delivery esclusivi delle eccellenze locali a casa… o anche in barca!

29 Giugno 2023 – Dopo aver conquistato Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Forte dei Marmi e Londra, Cosaporto.it – la gift-tech italiana di Quality Delivery – arriva nella costa ligure, via terra e via mare. Una selezione del meglio del mercato che dà l’opportunità ai clienti di acquistare prodotti d’eccezione ricevendoli comodamente a casa, in spiaggia, al porto e da oggi anche in barca.

Dall’1 Luglio i servizi Cosaporto viaggeranno tra Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Zoagli per consegnare il meglio dei prodotti locali, artigianali e di altissima qualità in packaging eleganti, perfetti per le occasioni più speciali. Con possibilità di delivery “flash” in un’ora o programmando la fascia oraria più ideale, Cosaporto arriverà via terra viaggiando sugli scooter elettrici NIU brandizzati Cosaporto oppure, la novità più attesa dell’estate 2023, via mare direttamente in rada o nei porti.

La forza di Cosaporto.it è da sempre la selezione dei migliori partner nei territori in cui approda: dalla focaccia di Pinamonti, alla pasticceria Viennese, fino alla gelateria Gepi a Santa Margherita Ligure; dal pastificio Dasso, alle delizie di Eldòlz, fino alle proposte gourmet di Parla come mangi a Rapallo; dalle proposte dei migliori ristoranti come Ö Magazín a Portofino e Sushi Gorilla a Paraggi, fino agli champagne di Moët Hennessy e una selezione delle migliori etichette dello storico locale il Covo di nord-est. E per completare, un meraviglioso bouquet di La Maison de Mary Terry o un cadeau delle boutique Marinette e Cose di Casa di Santa Margherita Ligure per omaggiare la padrona di casa con un elegante regalo.

Non mancheranno poi le Cosaporto.it Experience, perfette per chi cerca un’idea per un evento, un regalo originale o per un’occasione speciale con un solo clic: dal più classico Crudité e Champagne, al kit Veuve Clicquot con borsa e telo mare brandizzati, dai taglieri e salumi con le migliori etichette di vini, al kit aperitivo con cocktail “ready to drink”; ma anche l’acquisto di esperienze e tour via mare con MyRapallo, che prevede esclusivi aperitivi in barca nelle più belle baie del Tigullio.