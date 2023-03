Innovazione, ricerca e sviluppo, lavoro di squadra: sono il cuore pulsante di Natruly. E con questo spirito il brand spagnolo dell’healthy food, sbarcato in Italia poco più di un anno fa, supporta l’11esima edizione di BAC (Best Architecture Competition), la più grande competizione di Architettura organizzata da studenti per studenti, che l’11 marzo vede convergere a Torino circa 150 partecipanti dal mondo per elaborare idee e creare soluzioni innovative.

“Costruisci il tuo futuro” è la filosofia di BAC, declinata quest’anno nello slogan: esplora la tua creatività. “Cambiare il mondo attraverso ciò che mangiamo” è quello di Natruly. Due visioni che guardano al futuro perseguendo l’obiettivo comune di renderlo migliore.

«La nostra missione è creare e consolidare la cultura e la consapevolezza dell’alimentazione sana, senza mai rinunciare al gusto. Non è un percorso banale, perché si scontra con abitudini radicate e giganti del food che mettono il profitto davanti alla salubrità – commenta Niklas Gustafson, fondatore di Natruly con Octavio Laguía –. Sostenere questo evento a Torino ci consente di rivolgerci a un pubblico giovane sensibile alle innovazioni, aperto al cambiamento e alla cura dell’Uomo e del Pianeta. Confidiamo che questi giovani possano essere volano di nuove abitudini verso un’alimentazione più sana e più attenta agli ingredienti dei cibi confezionati».

L’evento, gratuito, è organizzato dalla sede di Torino dell’associazione BEST (Board of European Student of Technology), con il patrocinio del Politecnico. BAC è un’occasione per migliorare le capacità di lavorare in un team: si svolge in una giornata, in cui i partecipanti, divisi in gruppi di 3 persone, sono invitati a sviluppare il loro progetto legato a un tema che verrà annunciato all’inizio della competizione.

Lo staff di BEST, in cerca di aziende attente ai temi della sostenibilità che volessero partecipare all’evento, si è rivolto a Natruly e ha trovato un partner: al pubblico giovane e internazionale di BAC, orientato alla progettualità, alla squadra, al nuovo, al bello e al sano, Natruly offrirà in omaggio le sue tavolette di cioccolato chocolicious al latte, fondente, con arancia e zenzero, con lamponi e fave di cacao, le arachidi ricoperte di cioccolato e gli snack al formaggio. Prodotti unici: buoni nel gusto e negli effetti sulla nutrizione. Prodotti che sono stati creati attraverso un lungo percorso di R&S e dalla selezione di ingredienti naturali “che fanno bene” all’uomo e al pianeta. Prodotti ideati per un modello di alimentazione che a BAC incontrano un’analoga filosofia proiettata sugli spazi abitativi.