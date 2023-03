Presentazione della ricerca dell’Osservatorio Smart Agrifood della School of Management del Politecnico di Milano

Milano, 7 marzo 2023 – Nell’ultimo anno il settore agroalimentare è stato colpito da diversi elementi di crisi, tra cui l’aumento dei costi degli input produttivi, la scarsità delle materie prime e gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico. In questo contesto, caratterizzato da incertezza e volatilità dei prezzi, l’innovazione digitale si è dimostrata essere una preziosa leva strategica in grado di aumentare la sostenibilità economica, sociale e ambientale degli attori della filiera. Sono sempre di più, infatti, le aziende che scelgono di investire in soluzioni digitali per gestire in modo più efficiente le risorse e i processi produttivi, vedendo nella loro applicazione la chiave per rendere più resiliente l’intero settore.

L’Osservatorio Smart AgriFood, ha analizzato gli impatti dell’innovazione digitale nei diversi contesti dell’agroalimentare con un approccio di filiera. Durante l’evento saranno presentati i risultati della Ricerca che ha voluto indagare, in particolare, il mercato italiano dell’Agricoltura 4.0, lo stato di adozione delle tecnologie digitali in agricoltura e nelle aziende della trasformazione alimentare, le innovazioni nell’ambito della tracciabilità di filiera e i trend delineati dalle startup smart agrifood internazionali.

Programma:

Ore 9.30: Saluti iniziali e introduzione

Filippo Renga, Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano

Ore 9.40: I risultati della Ricerca:

I trend del mercato Agricoltura 4.0 e l’adozione nelle aziende agricole italiane

La rilevanza dei dati e dell’interoperabilità delle soluzioni

L’innovazione tecnologica e digitale nella trasformazione agroalimentare

La tracciabilità come priorità di investimento

Presentano i risultati della Ricerca

Andrea Bacchetti, Direttore dell’Osservatorio Smart AgriFood, Università degli Studi di Brescia

Chiara Corbo, Direttrice dell’Osservatorio Smart AgriFood, Politecnico di Milano

Maria Pavesi, Ricercatrice Senior dell’Osservatorio Smart AgriFood, Politecnico di Milano

Discutono i risultati della Ricerca

Giovanna Roversi, Head of Sales – Private Sector, ABACO Group

Valerio Aquè, R&D Manager, AlmavivA

Armando Romaniello, Direttore Marketing, Industry Management e Certificazioni di Prodotto, Certiquality

Paolo Moreo, Business Development Manager Connectivity Solutions, COBO Group

Massimo Zanardini, Specialist 4.0, Credit Team

Veronica Colciaghi, Digital Innovation Consultant, DNV

Damiano Angelici, CEO e Co-Founder, Elaisian

Luca Brondelli di Brondello, Presidente, Enapra – Confagricoltura

Emanuele Neri, B2B Sales Area Manager, Eolo

Massimo Montecchi, Ceo & Cto, iFarming

Cristiano Spadoni, Project Development Leader – Progetti Speciali e CSR, Image Line

Paolo Cera, Marketing Manager, KUHN Italia

Federico Bottaro, Weather AI Developer, Radarmeteo

Alessandra Bonetti, General Manager, Rurall

Alessandra Scordino, Product Manager, Varda

Michele Cimino, Responsabile Business Unit «Industria 4.0», W.A.Y.

Mattia Nanetti, Co-Founder, COO-CMO, Wenda

Emanuele Tavelli, Founder, CEO, Winet

Nicolò Barbano, Head of Marketing, xFarm Technologies

Ore 13.00: Chiusura del Convegno

Marco Perona, Direttore Scientifico dell’Osservatorio Smart AgriFood, Università degli Studi di Brescia

Sarà possibile partecipare all’evento in presenza o seguire la diretta in streaming. I giornalisti interessati a partecipare sono pregati di confermare la propria presenza rispondendo a questa mail ts@dicomunicazione.it

Altre informazioni sono disponibili alla pagina dell’evento: https://bit.ly/3L0kLda