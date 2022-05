“E’ un grande piacere per noi ospitare questo evento nel nostro Ariosto Social Club. La Sicilia è la mia terra, e anche quella dello Chef, per me è famiglia, è casa. Portare i valori e le tradizioni siciliane qui a Milano permette di elevare ulteriormente i nostri prodotti e di celebrarli in un contesto cosmopolita come quello del capoluogo meneghino” afferma Emanuele Vitrano proprietario di Ariosto Social Club. Ogni momento della giornata sarà accompagnato dalle migliori cantine vinicole siciliane. Una iniziativa che nel suo intento vuole celebrare una regione ricchissima dal punto di vista gastronomico ed enologico e che al contempo vuole raccontare una cucina domestica, rassicurante, che non ostenta ma che è fatta di cura e di ingredienti semplici nobilitati dalle mani dello chef Pino Cuttaia.