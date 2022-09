Nei due giorni centrali, il 16 e 17 ottobre, si terrà lo showcooking dello chef Danny Imbroisi, 34 anni, titolare di numerosi ristoranti tra Parigi e il Sud della Francia, volto televisivo, autore di libri e influencer da 245.000 followers. Imbroisi realizzerà un “Raviolo Margherita con Gorgonzola Dop” alla presenza del Presidente del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola, Antonio Auricchio. Gli eventi che si svolgeranno allo stand (Pad. 7, C109) avranno anche un risvolto social grazie alla presenza di 5 noti food influencer francesi che condivideranno i momenti più significativi. E’ possibile seguire la partecipazione al SIAL di Parigi anche sui canali social del Consorzio.

