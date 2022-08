Finale guardando all’insù per la XXIX edizione di Vinalia, l’effervescente

rassegna enogastronomica che ha animato dal 4 agosto il borgo antico di

Guardia Sanframondi, centro del beneventano noto per la sua storia, le sue

tradizioni e, da sempre, sinonimo di vini di qualità.

A far calare il sipario su questa tornata 2022, dal tema “Conforto” e

promossa dal Circolo Viticoltori e organizzata dal Comitato Vinalia, sarà

“Calici di stelle”, evento organizzato sul territorio nazionale

dall’Associazione Nazionale delle Città del Vino e dal Movimento del

Turismo del Vino nella notte di San Lorenzo, che un po’ per la sua magia,

tanto per il suo fascino e moltissimo per la possibilità di esprimere un

desiderio, da anni raduna numerosissimi enoappassionati pronti a farsi

trascinare dalla coinvolgente musica e non mancare al brindisi benaugurante

nella notte dei sogni oltre il buio.

Ultimi appuntamenti, quindi, per il “Vigneti wine tour”, per “andar per

cantine”, per il Percorso del Gusto con i banchi d’assaggio nel centro

storico cittadino con: La Guardiense, Cantina di Solopaca, Cantina del

Taburno, Bicu de Fremundi, Masserie Vigne Vecchie, Colle di Siduri,

Denica, il Sabba, Cantina Morone, Vigne Storte, Cantina Pirata, Cantina

Sole di Pietrefitte e Azienda agricola Scompiglio, che comprende anche lo

stand del Sannio Consorzio Tutela Vini con tutte le più importanti etichette

del Sannio Beneventano. Ma c’è dell’altro, in vetrina anche: salumi, taralli,

dolci, formaggi, cioccolato e tanta gastronomia.

Ultima possibilità anche per emozionarsi nel Borgo degli Artisti con la

rassegna VinArte (diretta da Giuseppe Leone), tesa a promuovere il vino

come opera d’arte e adoperare l’arte come mezzo per comunicare il

vino. Le diverse esposizioni riguardano opere di pittura, scultura,

installazioni e fotografia.

Per quanto riguarda lo show cooking, invece, domani sera ci sarà Biagio

Federico di Casa Reale ricevimenti con la seguente proposta: Antipasto:

Zuppetta di zucchine e uova con tartufo nero estivo (in abbinamento alla

Falanghina di Bicu de Fremundi); Primo: Candele spezzate con provola e

melanzane su vellutata di zucchine e pomodorini (in abbinamento al

Fiano di Pietrefitte); Secondo: P.S.A. (Pasticcio Sostanzioso Antico) di

suino casertano con patate e peperoni (in abbinamento alla Camaiola

dell’azienda Sabba); Dessert: Frappè di pera con spuma di ricotta (in

abbinamento al Passito Laureto de La Guardiense).

Per la musica live, infine, in Via Fabio Golino toccherà al Luciano

Ciaramella Quartet: Luciano Ciaramella (sax); Gianluca Grasso (piano),

Michele Visconte (basso) e Giampiero Franco (batteria) e, in Piazza

Mercato, ai Vallanzaska, con una scaletta che tocca i loro dieci album di

concerti, birre e divertimento verde. A seguire Dj set Funky President Niky

Pacelli.