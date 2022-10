Durello & Friends, l’evento dedicato alle bollicine di Verona e Vicenza, giunto quest’anno alla XX° edizione, torna a Vicenza il 12 e 13 novembre, negli spazi senza tempo di Villa Cordellina. Doppio il filo conduttore dell’edizione di quest’anno ben sintetizzato da due parole chiave: “vulcanicità” e “longevità”.

Il Lessini Durello, nato dall’uva autoctona Durella e simbolo della spumantistica berico scaligera, viene prodotto infatti sui Monti Lessini, area pedemontana di origine marcatamente vulcanica.

Oltre venti aziende associate al Consorzio, presenti per celebrare i due decenni di vita della manifestazione, metteranno in degustazione le loro migliori interpretazioni di Lessini Durello sia Metodo Classico e sia Charmat.

Accanto alle bollicine native di Verona e Vicenza saranno messi in degustazione anche i friends, ovvero altre pregiate bollicine che per l’edizione di quest’anno dovranno essere spumanti Metodo Classico prodotti su suolo vulcanico in Italia.

Per esperti ed eno-appassionati due masterclass d’autore

Particolare attenzione è stata riservata al pubblico di esperti ed appassionati che con crescente interesse seguono le evoluzioni del Lessini Durello. Proprio per loro sono state ideate due masterclass molto mirate con focus differenti: la prima “Metodo Classico, suoli vulcanici e varietà autoctone”, durante la quale i partecipanti saranno guidati da un professionista alla scoperta delle differenti peculiarità di spumanti metodo classico nati su suolo vulcanico in Italia; la seconda dal titolo “Lessini Durello, longevità sui lieviti e dopo la sboccatura”, dove invece il focus sarà totalmente incentrato sull’uva durella e sulla capacità di invecchiamento del Lessini Durello.

Per curiosi e meno esperti il personal sommelier

Durello & Friends per sua stessa natura si rivolge anche al pubblico generico, composto sia da consumatori curiosi sia da quanti si avvicinano agli spumanti per la prima volta.

In collaborazione con AIS Vicenza, proprio per coinvolgere i partecipanti e avvicinare al mondo del vino anche coloro che magari vi si affacciano, titubanti, la prima volta, nelle due giornate di Durello & Friends saranno presenti ai banchi d’assaggio dei “Personal Sommelier” cioè dire sommelier professionisti in qualità di “guide speciali” e altamente preparate che accompagneranno quanti lo vorranno in percorsi degustativi lungo le scuderie di Villa Cordellina, alla scoperta dei tratti caratteristici del Lessini Durello e dei “Friends” che saranno messi in degustazione.

Premio Giornalista Durello, Ambasciatore Durello, Ristoratore Durello

A sottolineare l’importanza che da sempre il Consorzio del Lessini Durello riserva alla divulgazione dei valori della Doc torna il premio “Giornalista Durello”, “Ambasciatore Durello”, “Ristoratore Durello”. Tale riconoscimento intende premiare coloro che nei rispettivi ambiti di attività si sono distinti per aver raccontato la denominazione del Lessini Durello e aver contribuito alla sua promozione. La cerimonia di consegna si terrà sabato 12 novembre.

Musica, bollicine e golosi assaggi

Per tutta la durata della rassegna le fresche e pregiate bollicine messe in degustazione saranno accompagnate da golosi assaggi ispirati alla tradizione della tavola vicentina.

A creare poi la giusta atmosfera il sabato sera ci penserà la band di “Fred e i Cocchi di mamma” con il loro inconfondibile stile musicale mentre domenica ancora musica dal vivo.

