Nella Marlborough Sounds, un’area situata nella parte settentrionale dell’Isola del Sud in Nuova Zelanda, tra le acque profonde, fredde e cristalline di Pelorus Sound e Queen Charlotte Sound, vengono allevati i salmoni reali Regal, dall’azienda New Zealand King Salmon. Qui, tra correnti benefiche, al riparo dal vento, dalle onde e dalle variazioni di temperatura e salinità, crescono in un ambiente ideale, essenziale per lo sviluppo di questa specie. Solo il 2% dell’allevamento marino è infatti occupato dai salmoni, mentre il restante 98% dall’acqua, permettendo così ai salmoni di avere molto spazio per crescere, proprio come i loro fratelli selvaggi. Con oltre 30 anni di esperienza, la New Zealand King Salmon è il più grande produttore al mondo di salmone Reale, una specie rara nota per la sua eccezionale qualità e il gusto unico. Dalla metà del mese di agosto il salmone Reale Regal è disponibile in Italia, da Carrefour, in circa 200 store tra Milano, Torino, Roma e province, nelle versioni “affumicato a freddo” (tagliato a fette sottili) e “affumicato a caldo” (il trancio) su legno di Manuka. Il primo ha un costo di 8,90 euro/etto, il secondo di 10,90 euro/etto. Dalla catena francese hanno fatto sapere che attendevano con grande entusiasmo l’arrivo di questo prodotto dal carattere elegante ma al tempo stesso originale e innovativo e che faranno il massimo per assegnargli la vetrina che merita e dargli la giusta visibilità, è infatti già disponibile anche sul sito e-commerce di Carrefour

“Siamo felici che il King Salmon Regal proveniente dalle acque cristalline della Nuova Zelanda sia finalmente disponibile da Carrefour. I consumatori italiani avranno così l’opportunità di assaggiare un salmone dal gusto unico e dalla particolare scioglievolezza” – ha affermato Austin Brick, Console Generale della Nuova Zelanda in Italia.

La global marketing manager di Regal, Charlotte Christensen, ha raccontato come il salmone, nella versione affumicata a freddo “Viene sottoposto a salatura con una miscela secca di sale e zucchero, poi affumicato a bassa temperatura da esperti mastri affumicatori. In particolare, l’uso di truciolo di legno Manuka, originario della Nuova Zelanda, dove tradizionalmente è impiegato per affumicare carni e pesci, dona al pesce un aroma intenso, un colore acceso e un sapore irresistibile. Ogni sottile fetta è caratterizzata da una consistenza vellutata che delizia il palato e si scioglie in bocca, lasciando un sapore affumicato delicato e persistente.”

NON E’ IL SOLITO SALMONE

Il salmone Reale è una specie rara e molto ricercata, tanto che gli chef del mondo intero vantano le sue qualità degustative eccezionali e la sua eccezionale versatilità. Il gusto è ricco ma delicato, il colore è acceso e la consistenza setosa e scioglievole. I consumatori apprezzano l’unicità del salmone reale neozelandese affumicato rispetto al più comune salmone atlantico per il sapore deciso ma non invadente e la particolarità dell’origine.

Dall’allevamento al packaging la parola d’ordine è sostenibilità. L’azienda viene controllata e certificata ogni anno dal programma indipendente “Best Aquaculture Practices” del “Global Aquaculture Alliance”, un programma orientato all’integrazione dell’etica e dello sviluppo responsabile dell’acquacoltura presso il maggior numero possibile di produttori. Il salmone Reale neozelandese è inoltre il primo salmone d’allevamento marino ad aver ottenuto la classificazione “Green/Best Choice” del “Monterey Bay Aquarium Seafood Watch”. Anche il packaging è “Reale”: nel riutilizzo al 100%, nel riciclo e nella compostabilità entro il 2025.

L’AFFUMICATURA SUL LEGNO DI MANUKA

Il legno di Manuka ha una lunga tradizione di utilizzo in Nuova Zelanda per l’affumicatura di pesce e selvaggina. Questo aroma profondo, ricco e sofisticato è racchiuso nel salmone affumicato Regal. Nell’affumicatura a freddo il salmone viene cosparso di sale marino e zucchero di canna e poi affumicato lentamente, per diverse ore, su legno di Manuka. Il trancio viene invece cosparso con una glassa al miele di Manuka e poi arrostito lentamente sui trucioli di legno. Durante l’affumicatura i trucioli e il miele di Manuka sprigionano aromi che donano al pesce un sapore e un profumo inconfondibili, come quello delle zone più incontaminate della Nuova Zelanda da cui provengono.

IL SALMONE REALE FONTE DI BENESSERE

“Assicurati che ci sia molto colore nel tuo piatto, mangia un arcobaleno!”, questi i consigli di Regal agli appassionati e ai consumatori: un cibo per il benessere di corpo e mente. Del resto il salmone Reale è un’eccellente fonte di proteine di alta qualità ed è caratterizzato da alti livelli di omega 3 che aiutano a sostenere cuore, cervello e articolazioni. Il salmone Reale è inoltre particolarmente apprezzato dagli esperti per le sue eccellenti qualità culinarie, il colore arancio intenso, vivace e vibrante, la scioglievolezza al palato e il sapore unico. Questi elementi lo rendono un ingrediente straordinario, capace di rendere unico un semplice piatto di pasta e di dare colore, freschezza ed eleganza a un’insalata come a un aperitivo.

LA SPECIE UNICA KING

Il King Salmon è una specie molto rara che rappresenta meno dell’1% della popolazione mondiale di salmone. In natura lo si può trovare nell’Oceano Pacifico settentrionale: dal Giappone, attraverso il mar di Bering, alla costa occidentale degli Stati Uniti, fino alla California meridionale. È stato introdotto in Canada (British Columbia), Cile, Stato di Washington e alla fine del XIX secolo anche in Nuova Zelanda per la pesca sportiva. Negli anni ’80 la New Zealand King Salmon, l’azienda madre di Regal, ha stabilito i primi allevamenti di salmoni, entrati in attività nel 1996. Attraverso tre strutture situate nell’isola meridionale della Nuova Zelanda, la New Zealand King Salmon porta avanti da oltre 25 anni un programma di allevamento sostenibile dei salmoni. Il King Salmon costituisce lo 0,7% del salmone mondiale e New Zealand King Salmon produce oltre il 50% del King Salmon mondiale.

LE CERTIFICAZIONI