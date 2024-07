Rossella Macchia è il nuovo Presidente del Consorzio di Tutela Vini Roma Doc. Succede a Tullio Galassini, alla guida del Consorzio sin dalla sua costituzione. Il cambio di testimone è stato ufficializzato dal Consiglio di Amministrazione consortile di venerdì 26 luglio che ha disegnato la nuova compagine alla guida del Consorzio che comprende oltre 60 cantine e che è ormai da tempo simbolo del rapporto millenario tra il vino e la Capitale. Sono stati inoltre eletti vicepresidenti, Gabriele Gaffino di Cantina Gaffino e Damiano Federici di Vinicola Federici. Di alto profilo il Consiglio di Amministrazione: Adelaide Cosmi di Casa Divina Provvidenza, Sara Costantini di Borgo del Cedro, Paolo Iacoangeli di Tenuta Iacoangeli, Andrea Cortina di Vini Andreassi, Lorenzo Costantini di Villa Simone e Felice Mergè di Femar Vini.

“Essere stata scelta per ricoprire questo ruolo così importante è per me motive di orgoglio –

– afferma il Neopresidente del Consorzio Roma Doc Rossella Macchia – Sono sempre stata al fianco del Consorzio in veste di vicepresidente e continuerò a portare avanti con grande entusiasmo e dedizione questo straordinario percorso fatto di cultura, tutela e valorizzazione del territorio e dei vini che questo esprime. Continueremo a lavorare uniti con il nuovo Cda e tutte le aziende socie, rafforzando il rapporto con i principali player del territorio, dalle istituzioni agli imprenditori del mondo della ristorazione e dell’hotellerie, interlocutori indisoensabili per la crescita del Consorzio. Voglio innanzitutto ringraziare chi mi ha preceduto e garantire che in questa avventura metterò tutta la mia passione e le mie competenze”.

Quello tra Rossella Macchia e il vino è un rapporto che dura da anni. Laureata in Medicina, cambia la sua vita nel momento in cui conosce Felice Mergè, figura di riferimento nel settore vitivinicolo nazionale e guida dell’azienda Poggio Le Volpi, storica e prestigiosa realtà enologica dei Castelli Romani, di cui Macchia diventa general manager, prendendosi cura dell’attività a tutto tondo: dalla gestione dei vigneti alla cantina, fino all’attenzione all’ospitalità all’interno del ristorante e punto degustazione, fiori all’occhiello della maison. Imprenditrice e Donna del Vino, si dedica al mondo del vino con un amore incondizionato per il territorio del quale è diventata nel tempo un’autentica ambasciatrice.

Succede, come detto, a Tullio Galassini, per anni solido punto di riferimento per l’intero Consorzio e straordinario interprete del ruolo.

“E’ stato un percorso bellissimo – afferma il Past President Tullio Galassini – e ci aspetta un futuro altrettanto promettente. Con grande soddisfazione passo il testimone a Rossella Macchia, per la quale provo grande stima sia professionale che umana, certo che saprà guidare con dedizione e professionalità il Consorzio che, in poco più di un decennio, ha saputo imporsi sia a livello nazionale che sui più importanti palcoscenici internazionali”.