La città dei due mari si prepara ad accogliere l’ottava edizione di EGO FOOD FEST, il grande evento che racconta la cultura gastronomica italiana come esperienza, formazione e condivisione. Dal 17 al 20 aprile 2026, quattro giorni di incontri, degustazioni, formazione e spettacolo. Un laboratorio di idee, formazione e futuro

Nato in Puglia nel 2017, EGO Food Fest è oggi uno dei più importanti festival italiani dedicati alla cultura del cibo. Negli anni è diventato un luogo di incontro per chef, pizzaioli, produttori, scuole, istituzioni e imprese, con l’obiettivo di costruire insieme il futuro della gastronomia italiana in chiave sostenibile. La nuova edizione conferma il format diffuso del festival, con talk, degustazioni, laboratori, panel accademici e istituzionali, cene tematiche e itineranti, e un press tour alla scoperta dei luoghi simbolo della “restanza”, dove storia e artigianato si intrecciano alla cultura del fare. Quattro pilastri, quattro esperienze del gusto

EGO Food Fest 2026 si articola in quattro grandi contenitori tematici: – 17 aprile 2026 EGO cozza Fest in 10 ristoranti diffusi in Città con cene a quattro mani; un viaggio nel Mediterraneo attraverso le storie di cuochi, pescatori, biologi e produttori, per celebrare la cozza tarantina come simbolo di identità e sostenibilità. – 18 e 19 aprile 2026 EGO Pizza Fest e Pizza Competition a Villa Peripato: l’appuntamento dedicato alla pizza e ai lievitati, tra artigianato, ricerca e contaminazione culturale, con la Pizza Competition giunta alla seconda edizione. – 20 aprile 2026 EGO Academy dalle 10 alle 18 al Relais Histò con main stage in Basilica + 4 sale divise per colori: spazio di formazione e riflessione sul tema “Cucina vera e nutraceutica: stare bene a tavola”, con focus su dieta mediterranea, benessere e educazione alimentare. Le 25 masterclass dell’Academy saranno in collaborazione con AD HORECA, e declinate in quattro “suggestioni del gusto”: Bianco, dal latte alla farina; Verde, sulla biodiversità e gli orti urbani; Rosso, tra fuoco, carne e vino; Blu, dedicata al mare e ai suoi prodotti. – 20 aprile 2026 EGO feat Dinner Incredible Al Relais Histò: la cena evento che riunisce 12 cuochi internazionali, selezionati dalle aree del Mediterraneo, in omaggio a Taranto, che nel 2026 sarà Capitale dei Giochi del Mediterraneo, scopriranno territorio, materie prime e produttori e interpreteranno il tutto in una cena super stellata. Un festival per la città

EGO Food Fest è anche inclusione e partecipazione.

Oltre alla storica cornice del Relais Histó, sede delle masterclass e dei panel, il festival coinvolge l’intera Taranto: Villa Peripato ospiterà EGO Pizza Fest e la Pizza Competition, mentre la ristorazione locale diventa protagonista di EGO Cozza Fest, con menu speciali dedicati alla cozza e cene a quattro mani tra chef pugliesi e ospiti da tutta Italia. Comunicare la Puglia attraverso il gusto

EGO Food Fest trasforma ogni ospite in un ambasciatore del gusto di Puglia: cuochi stellati, pizzaioli, giornalisti e influencer diventano parte attiva di un racconto collettivo che unisce produttori, territorio e tradizione.