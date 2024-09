Manca meno di un mese al via del Festival della Mostarda in versione diffusa e digitale dal 4 ottobre al 17 novembre ed in presenza dal 4 al 6 ottobre in occasione della Festa del salame (https://www.festadelsalamecremona.it/ ) e dal 9 al 17 novembre in occasione della festa del Torrone (https://www.festadeltorrone.com ).

Giunta alla decima edizione, la manifestazione proporrà un ampio calendario di appuntamenti e di iniziative sul territorio e in digitale per conoscere e degustare la mostarda cremonese nelle sue declinazioni più ricercate grazie alla partecipazione di produttori, realtà enogastronomiche, ristoranti e blogger.

I produttori, ristoranti/bar e negozi che non hanno ancora aderito all’edizione 2024 del Festival della Mostarda, potranno farlo al link: https://www.cr.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=865

Il Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona, con la collaborazione della Delegazione di Cremona della Accademia italiana della cucina, con il Club di territorio Touring di Cremona.

Il tema della 10a edizione del Festival è “Contaminazioni di gusti: viaggio della Mostarda di Cremona nei profumi del mondo” e punta ad esplorare come la mostarda, con le sue radici profondamente ancorate alla cultura cremonese, possa essere reinterpretata e arricchita dai sapori e dai profumi provenienti da tutto il mondo. Non solo una celebrazione della Mostarda di Cremona dunque, ma un ampliamento dei suoi confini volto a creare un ponte tra il passato e il futuro, tra il locale e il globale.

I partecipanti potranno intraprendere un viaggio gastronomico attraverso la fusione di tradizioni e di innovazioni, mentre il Villaggio della Mostarda, allestito a Cremona in Piazza Roma dal 4 al 6 ottobre 2024, in occasione della Festa del Salame e gli stand in occasione della Festa del torrone, in programma dal 9 al 17 novembre 2024, proporranno degustazioni e acquisti.