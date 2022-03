Si è tenuta giovedì scorso alla Borsa Italiana – Piazza Affari Milano il Gran Galà dei Le Fonti Innovation&Leadership Awards 2022. A Daniele Bartocci, Sviluppo Nuovi Mercati dell’azienda agroalimentare Tre Valli, è andato il premio di Professionista dell’Anno Comunicazione e Giornalismo Settoriale. Una splendida cornice, quella di Palazzo Mezzanotte (sede della Borsa Italiana), in cui sono state celebrate le eccellenze e i talenti dell’anno nel mondo imprenditoriale e professionale, personalità che si sono contraddistinte per risultati e obiettivi raggiunti, innovazione, leadership ed elevata specializzazione.

Agli Innovation & Leadership Awards dei Le Fonti il giornalista Daniele Bartocci è stato consacrato per essere “profilo molto talentuoso e poliedrico… Per l’esperienza nell’ambito della comunicazione e del marketing, per la professionalità, la serietà e il dinamismo”. Nel 2021 il giornalista Daniele Bartocci si era imposto ai Le Fonti Awards nella categoria Sport&Food come giornalista dell’anno 2021 “per essere uno dei più giovani giornalisti italiani ad aver ricevuto illustri riconoscimenti nell’annata 2020/2021. Per l’ampia preparazione in tema di cronaca, sport e food e l’esperienza di oltre 17 anni“.

Un bis inaspettato per Daniele Bartocci, laureato Univpm, che negli anni ha continuato a lavorare con determinazione ottenendo risultati significativi come il premio miglior blogger sportivo (Blog dell’anno 2020), Myllennium Award, premio miglior giornalista giovane al Renato Cesarini, il premio Cigana, Giovanni Arpino e Overtime Festival. Nelle prossime settimane Daniele Bartocci sarà giudice del programma King of Pizza, talent show ideato dalla Nazionale Pizzaioli dedicato ai migliori pizzaioli gourmet, vinto nella passata stagione dal sardo Matteo Sanna di Sassari.