In attesa del Campionato Mondiale della Pizza 2025, che si terrà a Parma dall’8 al 10 aprile 2025 ( campionatomondialedellapizza.it ), TheFork, la principale piattaforma per la prenotazione online di ristoranti e leader europeo nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager, ha condotto un sondaggio per comprendere le preferenze degli italiani in fatto di pizza.