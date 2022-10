Durante la settima edizione della Settimana Anticontraffazione, che prevede

workshop in tutta Italia e una campagna di comunicazione nazionale per

sensibilizzare sul tema della contraffazione di prodotti cosmetici, di abbigliamento e

agroalimentari “made in Italy”, il Consorzio Gorgonzola stigmatizza il fenomeno

dell’Italian Sounding che danneggia una delle eccellenze casearie italiane più

amate del mondo.

Secondo Coldiretti “oltre due prodotti agroalimentari tricolori su tre sono falsi

senza alcun legame produttivo ed occupazionale con l’Italia” e tra i maggiori

“taroccatori” del Made in Italy ci sono gli Stati Uniti dove il 90% dei formaggi di tipo

italiano, tra cui il Gorgonzola, sono in realtà realizzati nelle praterie del Wisconsin e

della California. La stima è che solo in USA il valore dell’Italian Sounding abbia

raggiunto i 40 miliardi di euro.

“Ben vengano iniziative come la Settimana Anticontraffazione soprattutto se

si rivolgono anche all’estero. Il Gorgonzola è nato dalla genialità dei casari

italiani e viene prodotto qui, e solo qui, da più di un millennio. Noi siamo, in

un certo senso, orgogliosi che tanta bontà sia così apprezzata da essere

addirittura copiata, aggiungerei malamente. Dobbiamo però difendere il ruolo

di “ambasciatore del made in Italy” che viene riconosciuto al Gorgonzola,

così come ad altre prestigiose DOP italiane, promuovendolo e raccontandolo

proprio a chi più apprezza la cucina italiana” – dichiara Antonio Auricchio,

Presidente del Consorzio Gorgonzola Dop.

Che quello americano sia un mercato interessante lo dimostra anche il fatto che un

consumatore abituale di formaggio su quattro, dato in crescita, indica il gusto

come primo criterio di acquisto. Inoltre il 56% degli americani considera il

formaggio un alimento sano, il 51% nutriente e il 42% sa che è ricco di proteine e

calcio (fonte: Business France).

Secondo un’analisi di Nomisma, nel primo semestre 2022, nonostante un calo

complessivo degli scambi di prodotti lattiero-caseari, come latte in polvere o siero,

sul mercato mondiale, si è rafforzato, invece, il commercio di formaggi (+8,1%),

la categoria più importante a valore (fonte: Agrarmarkt Informations-Gesellschaft AMI). A

luglio 2022 il nostro Paese è stato il principale fornitore del mercato statunitense

con una quota a valore pari al 30%, cioè più che doppia rispetto al principale

competitor, la Francia, che detiene il 12,1%. In particolare, nei primi sette mesi

del 2022 le vendite di formaggi sono cresciute del 4,8% (fonte: Nomisma)

“Sarò felice – aggiunge Auricchio – quando in uno dei miei viaggi in USA vedrò

finalmente in menu una Ceasar Salad con un nostro formaggio italiano!

Anche noi possiamo fare di più brevettando i nostri marchi italiani, ma

accanto e oltre alla tutela legale, dobbiamo soprattutto far capire ai

consumatori di questi mercati per noi oggi strategici, quanto il vero

Gorgonzola sia mille volte meglio della sua imitazione!”.

Nel semestre Gen-Giu 2022 l’export di Gorgonzola nel mondo è cresciuto sia in

volumi (+7,8%, pari a 12.778 tonnellate) che a valore (+14,7%). In USA, in

particolare le aziende produttrici hanno esportato nei primi sei mesi di quest’anno

circa 185 tonnellate per oltre 1milione di euro.