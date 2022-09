Al 31 luglio la produzione di Gorgonzola Dop è stata di 2.806.700 forme, con una

diminuzione del 3,36% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e dell’1,61%

rispetto al 2020. Tale calo va letto alla luce della congiuntura internazionale che ha visto

l’impennata dei costi di produzione unitamente alla minore resa del latte nel periodo

estivo.

Per quanto riguarda l’export, invece, le esportazioni di Gorgonzola Dop hanno fatto

registrare al 31 maggio di quest’anno un aumento complessivo medio del 9%. Più nel

dettaglio l’export aumenta del 10,5% intra-UE – con Francia e Germania che si confermano

principali mercati di riferimento – e dell’1,1% extra UE (Fonte Clal).

Parallelamente all’analisi dei dati, prosegue l’attività di valorizzazione del Consorzio

Gorgonzola Dop che prevede a settembre la partecipazione a due importanti eventi, in

attesa di volare a Parigi dal 15-19 ottobre per SIAL (7-C109).

Si parte questo weekend con la 22esima edizione della Festa della Pasta di Gragnano in

programma dal 9 all’11 settembre, organizzata dal Consorzio di Tutela della Pasta di

Gragnano IGP e dal Comune. La cittadina campana simbolo della tradizione pastaia italiana

torna ad accogliere, dopo due anni di stop, visitatori da tutto il mondo per la tradizionale

Festa che si aprirà quest’anno alle eccellenze da tutta Italia. I maggiori Consorzi, tra cui il

Gorgonzola Dop, metteranno in luce le diverse anime dell’unica pasta a vantare il marchio

IGP e tanti abbinamenti creativi grazie alla presenza di 18 Chef.

Il 29 e 30 settembre il Consorzio Gorgonzola si sposterà, invece, nel moderno polo

fieristico di Bergamo per la seconda edizione di B2Cheese, la fiera del settore lattiero-

caseario per operatori specializzati e buyer provenienti da diverse nazioni.