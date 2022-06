Per partecipare basterà accedere al sito www.6enough.eu e cliccare sul tasto “ Registrati all’Asta come Offerente ” e poi seguire le istruzioni a video.

Il ricavato andrà al Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere , un fondo che consente all’organizzazione di intervenire in modo rapido ed efficace appena scoppia un’emergenza in zone di conflitto, catastrofi naturali e crisi umanitarie inviando kit medici, materiale logistico e team specializzati.

<<Siamo felici di partecipare all’asta 6enough a supporto di Medici Senza Frontiere – sono parole di Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso – e ringraziamo i tanti chef che hanno aderito a questa importante iniziativa che permetterà di portare assistenza nei Paesi colpiti da emergenze in tutto il mondo>>.

<<Partecipare a questa asta speciale – ha dichiarato Laura Perrotta, Direttrice della raccolta fondi di Medici Senza Frontiere – rappresenta un contributo davvero importante per Medici Senza Frontiere, perché si potrà intervenire in tante emergenze nel mondo, dall’Ucraina allo Yemen e all’Etiopia, crisi umanitarie devastanti sulle quali cerchiamo anche di accendere un riflettore. Ringraziamo – ha continuato Perrotta – tutti gli chef, Gambero Rosso, 6enough e tutti coloro che parteciperanno all’asta che permetteranno di garantire cure gratuite e di qualità a chi ne ha più bisogno nel mondo>>.

Tutto è pronto per l’asta online del prossimo 20 giugno alle 11.30 organizzata da 6enough con il patrocinio di Gambero Rosso . Coinvolgerà 60 chef dell’alta cucina italiana a sostegno dell’azione medico umanitaria di Medici Senza Frontiere in oltre 80 paesi al mondo .

in

by

Il 20 giugno asta benefica “Chef senza confini” per i Medici Senza Frontiere

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy