La capitale paulista ospita, dal 21 al 27 ottobre, la 13ª Settimana della Cucina Regionale Italiana. Promossa annualmente dal Consolato Generale d’Italia a San Paolo, con il supporto dell’Accademia Italiana della Cucina, l’evento, che è già una tradizione nel calendario gastronomico della città, ha come obiettivo diffondere la diversità e la ricchezza della cucina italiana, oltre a presentare alcuni ingredienti e piatti rari sul suolo nazionale. Una novità nel 2024, quando si celebrano i 150 anni dall’inizio dell’immigrazione italiana in Brasile, è la rappresentazione di San Paolo come una “21ª regione italiana”. In questo contesto, il Ristorante Basilicata, marchio gastronomico ultracentenario del quartiere di Bela Vista, serve un menu della Settimana con ricette della cucina italo-brasiliana, nata con i milioni di immigrati che hanno adottato il Brasile come casa.

Nella sua dinamica caratteristica, l’evento invita 20 chef che lavorano in Italia a partecipare a questo incontro in 20 selezionati ristoranti italiani di San Paolo. Durante la Settimana, ognuno di questi indirizzi rappresenta una regione d’Italia e la sua identità culinaria: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

“Realizzare la Settimana nel momento in cui celebriamo i 150 anni dell’Immigrazione Italiana in Brasile è, anche, un modo per rendere omaggio a coloro che sono venuti in Brasile e hanno portato con sé un po’ della cultura gastronomica di ciascuna delle nostre regioni”, dice il Console Generale d’Italia a San Paolo Domenico Fornara. Per lui, l’evento permette alle persone di assaporare la pluralità dei sapori italiani e offre un’opportunità alla vasta comunità italo-brasiliana della città di connettersi alle proprie regioni d’origine attraverso ingredienti e piatti.

Durante una settimana, gli stabilimenti servono menu speciali che rappresentano il “mangiare all’italiana” offrendo un pasto composto da quattro portate: antipasto, primo piatto, secondo piatto e dessert. Le ricette sono proposte dagli chef invitati e preparate in collaborazione con gli ospiti e i team delle case selezionate, in un produttivo scambio. In questo processo, si evidenzia la diversità di ogni regione d’Italia, riflessa nella varietà di ingredienti di alta qualità e tecniche di produzione tradizionali – vale la pena ricordare che l’Italia è un paese con più di 300 prodotti agroalimentari con marchi di qualità D.O.P., I.G.P. e S.T.G…

La squadra degli ospiti si riunisce veterani della Settimana, debuttanti all’evento e professionisti premiati, la maggior parte dei quali di ristoranti segnalati nelle principali guide italiane. A rafforzare il team, la 13ª Settimana della Cucina Regionale Italiana porta lo chef Claudio Rocchi , fluente in portoghese, a dirigere attività culturali, lezioni e workshop di ricette. Nella lista delle attività aperte al pubblico e gratuite, ci sono un incontro presso l’ Istituto Italiano di Cultura di San Paolo (IIC) e workshop di ricette classiche italiane con degustazione di vini per tutta la settimana, all’interno della “ Sapori d’ Italia ” promossa dal supermercato ed emporio Casa Santa Luzia . Inoltre, Rocchi terrà lezioni pratiche di cucina per gli studenti dell’ ETEC/ICIF , dell’ Università Anhembi Morumbi , del Mackenzie e del Senac.

Curatori

I ristoranti che ospitano la Settimana della Cucina Regionale Italiana sono stati selezionati dal Consolato Generale d’Italia a San Paolo e da Gerardo Landulfo , rappresentante in Brasile dell’Accademia Italiana della Cucina. Landulfo è responsabile dell’interfaccia tra i ristoranti paulistani e gli chef italiani e per garantire i precetti della cucina tradizionale del paese europeo. L’intento dell’evento è che ogni ristorante funziona, per una settimana, come un’ “ambasciata” della cucina tipica della regione omaggiata. La lista offre un variegato mosaico di indirizzi, che soddisfano diversi pubblici e coprono varie regioni della capitale (consulta la lista completa dopo il servizio).

“ La Settimana del 2024 ha un significato molto speciale per me e per tutti gli italiani e discendenti che sono orgogliosi delle loro origini. Sono arrivato in Brasile all’età di 2 anni e, fin da piccolo, accompagnavo mia madre nella scelta degli ingredienti e nella preparazione delle ricette, con piatti che cambiavano a seconda del giorno della settimana o del periodo dell’anno ”, ricorda Landulfo. Il delegato dell’Accademia racconta che ha imparato a cucinare per mantenere la tradizione del pranzo domenicale con la famiglia, risvegliando la stessa passione per la cultura gastronomica in suo figlio Enrico, che ha visto nascere la Settimana e ha deciso di seguire il sogno di diventare cuoco.

Il tema della 13ª Settimana della Cucina Regionale Italiana