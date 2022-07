Dal 20 luglio al 1° agosto, cinque masserie immerse fra i trulli delle province di Brindisi e Taranto, diventeranno la cornice ideale per i grandi concerti di lirica. Il pubblico potrà in tal modo abbandonarsi al piacere di una sera d’estate, ascoltando della buona musica nelle masserie e poi alla fine di ogni spettacolo degustare le etichette di Primitivo di Manduria, protagonista indiscusso del Festival.

Un sogno, direbbe qualcuno. Certo che però diventa realtà con “Il canto degli ulivi”, la sezione proposta dalla 48° edizione del Festival della Valle d’Itria insieme al Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria.

Il Canto degli Ulivi

La manifestazione vuole celebrare con sempre maggiore successo l’incontro tra due intense esperienze sensoriali: la visione dell’opera e la degustazione del vino di qualità.

Tutto questo grazie alla collaborazione tra il Festival della Valle d’Itria e il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria.

Un connubio che negli anni ha visto crescere la partecipazione ed i consensi di un pubblico sempre più attento e competente.

Dopo i concerti in alto i calici

<<Continua l’impegno del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria per la promozione rivolta alla dop e alle sue aziende associate con un nuovo evento, la 48ª edizione del Festival della Valle d’Itria, l’appuntamento di richiamo internazionale per gli amanti della musica lirica e sinfonica – dichiara la presidente Novella Pastorelli – Il Consorzio di Tutela, anche per quest’anno, sarà Platinum Partner del grande evento artistico. Grazie alle nostre aziende i sommelier saranno disposizione del pubblico internazionale per far degustare la doc più importante della Puglia>>.

Il Calendario degli appuntamenti:

20 luglio, ore 21 – Masseria Capece, Cisternino – I Bassifondi: Percussioni Gabriele Miracle Colascione e sordellina Stefano Todarello Tiorba, chitarre e direzione Simone Vallerotonda;

22 luglio, ore 21 – Tenuta Donna Teresa, Mottola – Al Basso Andrea Mastroni e al pianoforte Vincenzo Rana;

28 luglio, ore 22.30 – Chiostro di San Domenico, Martina Franca – Concerto del Trio Kronthaler “The Living Loving Maid”;

29 luglio, ore 21 – Masseria Del Duca, Crispiano – Concerto del Trio Kronthaler “The Living Loving Maid”;

1° agosto, ore 21 – Masseria Palesi, Martina Franca – Soprano Giulia Semenzano, alla chitarra Jadran Duncumb.

Info: www.festivaldellavalleditria.it