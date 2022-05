Il 28 e 29 aprile 2022 il Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina ha

partecipato al Barolo & Barbaresco World Opening, evento organizzato a Los

Angeles dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani per

presentare le nuove annate di Barolo e Barbaresco. I due vini più iconici del

Piemonte sono stati accompagnati da Fontina DOP, insieme anche al Riso di

Baraggia Biellese e Vercellese DOP, con l’obiettivo di promuovere insieme queste

eccellenze nel mercato statunitense.

Il 28 Aprile si è svolta l’anteprima per la stampa seguita da un’esclusiva Gala Dinner

presso i Paramount Pictures Studio di Hollywood per celebrare la cultura

enogastronomica italiana. Il giorno seguente l’evento si è spostato

all’InterContinental Hotel di Los Angeles per un Grand Tasting dedicato alla

presentazione delle nuove annate di Barolo e Barbaresco, rispettivamente 2018 e

2019, da parte di 200 produttori. Durante il walk around tasting, si è volto anche un

seminario dedicato a Fontina DOP e Riso di Baraggia DOP, per presentare le

eccellenze europee al mercato americano.

L’evento, che rientra nella campagna europea “Top Tales: A piece of Europe on

your table," ha promosso i seminari informativi per far conoscere alla stampa e agli

operatori del settore in loco, storia, caratteristiche e proprietà della Fontina DOP alla

presenza del Direttore del Consorzio, Fulvio Blanchet. “La Fontina DOP è il

prodotto più iconico e conosciuto della Valle d’Aosta non solo in Italia, ma anche

negli Stati Uniti che rappresentano uno dei nostri principali mercati di riferimento

all’estero. Operazioni volte a far conoscere le nostre eccellenze e la nostra qualità in

contesti prestigiosi come quello di Los Angeles insieme ad altre IG italiane rivestono

un’enorme importanza strategica per il Made in Italy and per la valorizzazione del

patrimonio enogastronomico italiano”.