Vicenza, 26 aprile 2022 – Rafforzare la presenza all’estero e proseguire nell’azione di valorizzazione della specialità veneto-trentina in particolare negli USA ed in Europa, iniziando da Germania e Repubblica Ceca. È questo l’obiettivo della nuova campagna di investimenti che il Consorzio Tutela Formaggio Asiago si avvia a realizzare consolidando il +30,8% di crescita delle esportazioni del formaggio Asiago a gennaio 2022 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, superando anche il risultato del comparto dei formaggi nazionali, fermatosi al +28%.

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago punta con decisione sulla ripresa dei mercati internazionali e avvia una serie di azioni mirate e coordinate destinate ad incrementare in maniera significativa la quota delle esportazioni, prima di tutto nei mercati storici della specialità veneto-trentina. “Riteniamo necessario continuare a stimolare la ripresa dell’export sui mercati per noi tradizionali, come il Nord America e l’Europa, per non perdere lo spazio conquistato in tanti anni di attività promozionale”, afferma Flavio Innocenzi, direttore del Consorzio Tutela Formaggio Asiago.

Si parte dagli USA che, a gennaio 2022, mantengono il primo posto nella classifica internazionale delle esportazioni di formaggio Asiago. Storico mercato della specialità veneto-trentina, dopo il rallentamento causato dai dazi dall’amministrazione Trump e dagli effetti della pandemia, gli USA hanno visto un ritorno agli acquisti più che raddoppiato da parte dei consumatori rispetto al gennaio 2021.

Questo segnale conferma l’efficacia delle attività di promozione e valorizzazione svolte dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago che, nel solo triennio 2017-2019, ha puntato a rafforzare la riconoscibilità delle caratteristiche distintive del prodotto d’origine, in contrapposizione con i prodotti denominati “comuni”, ovvero generici, realizzando un progetto UE di grande successo: “Uncommon Flavors of Europe” del valore di 3 milioni di euro e coinvolgendo oltre 2,4 milioni di americani. Nel 2022, il Consorzio rilancia con un nuovo progetto promozionale dedicato a comunicare nei punti vendita le recenti novità introdotte nel Disciplinare, con particolare riferimento all’alta qualità delle lunghe stagionature.