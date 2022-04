Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago rafforza il suo percorso di promozione del formaggio Asiago puntando sulla valorizzazione delle nicchie emergenti e delle lunghe stagionature, espressione dell’alta qualità della DOP veneto-trentina, insieme al mondo del vino con eventi d’alto profilo, nuovi progetti di promozione in Europa e la presenza qualificata al Vinitaly.

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago apre una stagione di valorizzazione delle nuove nicchie e delle più lunghe stagionature. Asiago DOP Fresco Riserva, stagionato per oltre 40 giorni, Asiago DOP a caglio vegetale, ritorno alla tradizione dedicato ai consumatori vegetariani e Asiago DOP Stagionato prodotto 100% naturale, senza lisozima in ognuna delle sue diverse età: dal Mezzano al Vecchio allo Stravecchio, sono le eccellenze che, nell’esperienza del pairing, trovano il perfetto abbinamento con vini super-premium e da collezione. Un percorso sensoriale che non ha mancato di emozionare, nel corso dell’esclusiva masterclass realizzata a Formaggio in Villa, la recente manifestazione dedicata alle produzioni casearie italiane svoltasi a Cittadella (Padova), dove stagionature scelte di Asiago DOP hanno felicemente incontrato i vini Annamaria Clementi 2009 (Cà del Bosco), Cervaro della Sala 2017 (Antinori), Sassicaia 2019 (Tenuta San Guido) e Ornellaia 2008 (Tenuta dell’Ornellaia).

Dopo due anni di stop forzato, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago torna a far incontrare Asiago DOP e il mondo del vino anche in Europa, con la ripartenza del progetto “European Lifestyle: Taste Wonderfood” realizzato col Consorzio per la Tutela dei Vini della Valpolicella. Il programma triennale, del valore di 3,7 milioni di euro, svolgerà attività di promozione e informazione in Italia, Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca e prenderà il via con la partecipazione alla prossima edizione del Prowein 2022.

Il progetto di promozione delle nicchie emergenti e delle lunghe stagionature prosegue con la presenza qualificata al Vinitaly, dal 10 al 13 aprile a Verona. Al Prosecco DOC Pavilion, area H, in particolare, domenica 10 aprile alle ore 15 Asiago DOP a caglio vegetale, la tipologia recentemente inserita nel disciplinare e realizzata con caglio di carciofo o cardo selvatico, come da antica tradizione, sarà protagonista dello show cooking “Formaggi e verdure” condotto dallo chef Graziano Prest, una stella Michelin, del Ristorante Tivoli di Cortina d’Ampezzo (Belluno). Abbinamenti e degustazioni con selezionate stagionature di Asiago DOP sono in programma anche al padiglione 8 Stand L5 del Consorzio Tutela Vini DOC Colli Berici. Per gli appassionati gourmet, al Self Service d’autore (padiglione 11/12 – Galleria dei signori), lo chef Alberto Basso del Ristorante TreQuarti di Val Liona (Vicenza), dell’associazione JRE, partner del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, proporrà, domenica 10 aprile, una raffinata panna cotta all’Asiago DOP nel suo menù scoperta dedicato alla manifestazione veronese.