A Penone una frazione del comune di Cortaccia in Alto Adige, sono stati premiati i 10 migliori produttori di Sauvignon Blanc. La proclamazione è stata fatta nell’ambito del 4° Concorso Nazionale del Sauvignon.

La classifica, che conferma l’estrema qualità dei vini dell’Alto Adige, vede nel posto più alto del podio il Sauvignon Alto Adige Doc di Franz Haas, al secondo posto il Sauvignon Blanc Alto Adige Doc “Oberberg” della Tenuta Kornell e al terzo posto a pari merito il Sauvignon Blanc Alto Adige Doc “Quirinus“ di St. Quirinus e il Sauvignon Blanc Alto Adige Doc Andrius Südtiroler della Cantina Andriano.

Durante la premiazione Andreas Kofler, presidente dell’Associazione Sauvignon Alto Adige, si è congratulato con i vincitori, e ha ringraziato tutti i produttori che hanno partecipato al concorso sottolineando che: <<La nostra volontà è quella di offrire un palcoscenico di grande qualità dedicato a questa varietà tanto apprezzata in Italia e nel mondo. La presenza in classifica di produttori per lo più diversi rispetto alle passate edizioni e il poco scarto di punteggio tra le diverse posizioni dimostra non solo l’altissima qualità dei vini in gara ma anche quanto questo Concorso possa rappresentare un’importante occasione per celebrare il Sauvignon Blanc nelle sue diverse stilistiche produttive ed espressioni di terroir a livello nazionale>>.

Il Concorso è frutto di una attenta valutazione realizzata da una giuria tecnica formata da 25 degustatori scelti fra enologi, sommelier e rappresentanti della stampa di settore coordinata da Moritz Trautmann.

Oltre 80 i campioni di Sauvignon Blanc dell’annata 2020 che hanno preso parte al Concorso provenienti da cantine di nove diverse zone vitivinicole: Sicilia, Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige, Lombardia e Piemonte.

Il podio dei migliori Sauvignon Blanc d’Italia 2020

I° posto al Sauvignon Alto Adige Doc di Franz Haas

II° posto al Sauvignon Blanc Alto Adige Doc “Oberberg” della Tenuta Kornell

III° posto ex aequo a:

Sauvignon Blanc Alto Adige Doc “Quirinus“ di St. Quirinus

Sauvignon Blanc Alto Adige Doc Andrius Südtiroler della Cantina Andriano

La graduatoria completa

La premiazione della Top Ten si è svolta nell’ambito della Sauvignon Experience 2022, una due giorni dedicata a quello che è il vitigno più coltivato in Alto Adige e in Italia e che occupa il terzo posto tra i più diffusi a livello internazionale. Nella Casa della Cultura di Penone visitatori e appassionati hanno avuto anche la possibilità di degustare i migliori Sauvignon dell’annata 2020 presentati al Concorso e dialogare con i produttori presenti.

Grande successo ha poi registrato la masterclass dedicata ai Sauvignon Blanc della Nuova Zelanda, Paese ospite di questa edizione, tenuta dall’enologa Helena Lindberg (Tenuta di Biserno –Mount Nelson – Marlborough).