C’era una volta un vino “Inconfondibile” e, grazie a produttori virtuosi, oggi c’è ancora. Si sta parlando di vini ancestrali e rifermentati in bottiglia (col fondo, sur lie, sui lieviti), che oggi trovano un rinnovato interesse da parte di un pubblico sempre più vasto, grazie a produttori rimasti fedeli a questo metodo anche quando il mercato guardava altrove, oppure giovani esordienti che ne inseguono le gesta.

Saranno loro i protagonisti di “Inconfondibile”, l’unica rassegna nazionale interamente dedicata a questi vini e ai loro produttori, orgogliosi di aver riscoperto, o mantenuto, questa avvincente tecnica secolare.

L’evento, ideato e organizzato da Roberto Dalla Riva titolare dell’agenzia Edimarca di Treviso, è giunto alla sua terza edizione e si svolgerà al The Westin Palace di Milano il 23 e 24, per la prima volta nel capoluogo lombardo, alla presenza di oltre 50 produttori da tutta Italia ed in collaborazione con Ais Lombardia.

Domenica 23 ottobre la manifestazione sarà aperta al pubblico mentre il lunedì 24 sarà riservata agli operatori del settore.

Inconfondibile: una festa di profumi e sapori

<< “Inconfondibile” nasce per fare scoprire ad un pubblico sempre più attento vini frutto di una viticoltura rispettosa dell’ambiente e delle tante sfumature che i territori donano. – afferma l’ideatore Roberto Dalla Riva – Sono vini che raccolgono un’eredità antica, ancestrale, ma al tempo stesso presentano grande modernità. Una nicchia di prodotti che derivano da una rifermentazione totalmente naturale, e che, in bottiglia, sviluppano piccoli capolavori, incredibilmente versatili nell’abbinamento con il cibo dotati di una straordinaria capacità evolutiva >>.

“Inconfondibile” narrerà un racconto di abbandono e di riscoperta, di tradizione e di futuro. Un intreccio virtuoso di terra, dialetto, cultura contadina dove protagonisti dell’evento saranno i produttori, in gran parte artigiani del vino, giunti da tutta Italia.

Il festival si avvale della collaborazione di Gianpaolo Giacobbo e Massimo Zanichelli, giornalisti degustatori, considerati i più autorevoli esperti italiani di questa tipologia e sin dall’inizio al fianco dell’organizzatore. A loro saranno affidate le degustazioni guidate di approfondimento, aperte su prenotazione, mentre i banchi d’assaggio permetteranno ad appassionati e operatori di incontrare direttamente i produttori.

Ulteriori info e prenotazioni: https://inconfondibile.wine

Orario di apertura: domenica 23 ottobre dalle 10.30 alle 19.30 – lunedì 24 ottobre dalle 11.00 alle 18.30

Costo biglietto: 25,00 euro con prenotazione on line – Costo degustazioni guidate: 10 euro.