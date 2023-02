Servite in tavola e gustate.

Poi, unite insieme il restante olio, l’aceto, il succo di un’arancia, la tahina e mescolate energicamente con una frusta a mano in modo da ottenere un’emulsione.

Ora, lavate le mele, eliminate il torsolo e tagliatele a fettine sottili, Quindi, immergetele nell’acqua alla quale avrete unito il succo del limone; lasciatele così per circa 5 minuti.

Preparazione Prima di tutto, date scaldare in una padella capiente 2 cucchiai d’olio. Poi rosolate le cimette di broccolo per 5 minuti e poi lasciatele intiepidire. Quindi, tagliate a vivo le fettine di 1 arancia.

Una fresca e variopinta insalata a base di legumi, frutta secca e fresca. Un delizioso piatto vegano, ideale per una pausa pranzo gustosa e nutriente. Un mix di sapori, tra i quali risalta quello irresistibile della Bonita Bio, la mela agrodolce di alta montagna.

La ricetta di Gabila Gerardi per Mela Val Venosta

