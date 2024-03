Dall’11 al 17 marzo in tutta Italia torna la Italy Beer Week, il grande “evento diffuso” dedicato alla birra artigianale, giunto alla quattordicesima edizione.

Organizzata da Cronache di Birra, web magazinee testata giornalistica, la Italy Beer Week è l’evoluzione della “Settimana della Birra Artigianale” nata nel 2011.

Sul sito della manifestazione, pub, ristoranti e birrifici possono segnalare le proprie iniziative e inserirle nel calendario consultabile dagli utenti. Non mancano gli eventi ufficiali, organizzati direttamente dalla Italy Beer Week e i suoi partner.

La Italy Beer Week si propone di diffondere la cultura e supportare il movimento birrario italiano, coinvolgendo realtà diverse su tutto il territorio nazionale. Birrifici, pub, beer shop, ristoranti e associazioni possono segnalare liberamente le iniziative sul sito Italybeerweek.com

L’adesione è completamente gratuita e ogni realtà può contribuire con degustazioni, cotte pubbliche, incontri con birrai, tap takeover, presentazioni di nuove birre, cene di abbinamento, seminari, webinar, dirette sui social e altro ancora.

Grazie a un calendario di eventi molto variegato, i neofiti possono approcciarsi con curiosità a questo mondo; chi invece è già un appassionato, troverà sicuri spunti di interesse.

Nel corso delle passate edizioni la Italy Beer Week ha raccolto quasi 4.000 adesioni per un totale di circa 5.000 tra eventi e promozioni.

Quest’anno la Italy Beer Week si proporrà un obiettivo in più: sostenere il comparto della birra artigianale in un momento interlocutorio, reso non facile dagli aumenti dei costi di produzione e dei servizi.

“Le ben note difficoltà causate dalla situazione che stiamo vivendo hanno raggiunto anche il comparto della birra artigianale – afferma Andrea Turco direttore di Cronache di Birra – Il settore sta vivendo un periodo di alti e bassi: accanto a nuove idee e progetti di espansione bisogna registrare chiusure e ridimensionamenti. Non è un momento negativo in assoluto, ma la Italy Beer Week può rappresentare un ottimo strumento per sostenere il movimento della birra artigianale in questa fase conservativa. Ancora più di prima è infatti importante organizzare una manifestazione a carattere nazionale, dalla comprovata visibilità e capace di unire l’intero settore in un unico, grande brindisi collettivo.”

Uno scenario che pone nuove sfide ma anche nuove possibilità di sviluppo.

Secondo Salvatore Cosenza (organizzatore con Andrea Turco della Italy Beer Week): “Il comparto della Birra Artigianale ha superato quella che, mutuando termini relativi proprio alla fermentazione, potremmo definire la fase tumultuosa. La crescita del numero di birrifici non è più così rapida, ma le quote di mercato da conquistare sono ancora molto ampie. La Italy Beer Week, con la sua diffusione capillare su tutto il territorio, rappresenta sicuramente un evento utile alla promozione della birra di qualità.”

Anche quest’anno l’evento inaugurale della Italy Beer Week, si terrà nel weekend che precede la manifestazione. Da venerdì 8 a domenica 10 marzo il suggestivo Mercato Centrale di Roma ospiterà il Ballodelle Debuttanti, ossia la presentazione in anteprima assoluta di 12 birre inedite.

“Con il Ballo delle Debuttanti, nel weekend che precede la Italy Beer Week tradizionalmente diamo inizio alla manifestazione. Quest’anno l’evento dal vivo prenderà la forma di un vero e proprio festival birrario, che si terrà negli splendidi spazi di Mercato Centrale a Roma, straordinario tempio capitolino dell’enogastronomia accessibile direttamente dalla Stazione Termini.” racconta Andrea Turco.

Chi non potrà raggiungere la Capitale potrà comunque di assaggiare le “debuttanti”. Sul sito 1001 Birre è acquistabile una box speciale contenente le birre inedite. Per degustarle con i birrai che le hanno realizzate, sono previste diverse dirette online sulla pagina Facebook della Italy Beer Week, che si terranno tra il 12 e il 15 marzo.