L’inglese Jancis Robinson, una delle più preparate e argute penne del mondo del vino, critica e giornalista di vini per il Financial Times, ha valutato con il punteggio di 17 punti su 20 Sontium 2018, etichetta di punta del brand I Feudi di Romans dell’Azienda Agricola Lorenzon di San Canzian d’Isonzo (GO).

«Il nostro blend – dichiarano Enzo e Davide Lorenzon, rispettivamente CEO e Winemaker della cantina Lorenzon I Feudi di Romans – continua a riscuotere il favore della critica incassando questo nuovo e prestigioso riconoscimento; un risultato che conferma ulteriormente la qualità del nostro vino già premiato da Luca Gardini con 94 punti su 100».

Sontium è un vino figlio di un Friuli di confine: protetto dal Carso, cullato dal fiume Isonzo e aperto al mondo. Sontium, infatti, è interazione e scambio. Una cuvée in grado di esprimere e sintetizzare il meglio delle uve di Pinot Bianco, Friulano, Malvasia e Traminer Aromatico.

Sontium 2018 è stato definito da Jancis Robinson «complesso e leggermente ipnotico». 17 punti vanno anche al Pinot Nero 2020 «con una speziatura di foglie profumate» al naso e in bocca con «un tocco puro di lampone traslucente che accompagna il vino dall’inizio alla fine». La famosa wine writer inglese ha giudicato il Pinot Grigio 2021 «eccezionalmente buono, lungo e molto più complesso della maggior parte dei Pinot».

La famiglia Lorenzon ha ricevuto, inoltre, i complimenti da Jancis Robinson per Fysi 2021 per la «complessità, che non ho mai trovato prima in un vino PIWI». Fysi, che in greco significa natura, è un vino biologico ottenuto da uve bianche di varietà resistenti che proteggono l’ecosistema perché permettono di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. Una cuvée di Rytos e Kretos (famiglia del Sauvignon) insieme a Soreli (famiglia del Friulano) prodotta sotto il marchio I Feudi di Romans.

Per Jancis Robinson il Friulano 2021 dalla «fine e snella acidità che scorre attraverso la morbidezza della polpa di pera come minuscoli fili d’argento e d’oro» si contraddistingue per le note di «nocciola del Kent e mandorle sbollentate che suggeriscono cremosità».

Medaglia d’oro per Sontium 2020, con un punteggio da 90 a 94,99 su 100, al The WineHunter Award 2022, il premio ufficiale del Merano WineFestival che valorizza l’eccellenza e l’alta qualità dei prodotti vitivinicoli e culinari, dei distillati e delle birre. Un riconoscimento della passione e della dedizione con la quale la cantina Lorenzon rende unici i suoi vini.

«Nel frattempo – spiega Nicola Lorenzon, Sales and Marketing Director della cantina Lorenzon I Feudi di Romans – ci stiamo preparando per la 15ª edizione del Top Italian Wineries Roadshow del Gambero Rosso riservato a buyer, importatori e giornalisti. Partecipano al tour cantine come la nostra che si sono impegnate nella comunicazione e promozione del vino italiano di qualità nel mondo». Queste le 6 tappe dell’Azienda Agricola Lorenzon: Seoul 28 ottobre 2022, Miami 18 aprile 2023, Austin 20 aprile 2023, Sydney 16 maggio 2023, Melbourne 18 maggio 2023 e Ho Chi Minh maggio 2023.