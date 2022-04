Dopo il difficile biennio di assenza dalle manifestazioni commerciali

nazionali più importanti, l’Associazione Marsica Produttori Patate – AMPP – torna ad essere locomotiva

della campagna di promozione della Patata del Fucino IGP. Motivata più che mai l’Associazione

rinnova la partecipazione ad una delle più autorevoli fiere d’Europa che ospita le maggiori insegne

della DMO – Distribuzione Moderna Organizzata –

Con un proprio spazio espositivo, completamente rinnovato, al Padiglione 30 Stand A8, l’AMPP

accende i riflettori sulla Patata del Fucino IGP per creare mercato, aprire nuove opportunità con i

rappresentanti della GDO, manager, responsabili d’acquisto, stampa di settore e con i tanti visitatori

che tra il 12 e 13 aprile affolleranno il Marca.

Rodolfo di Pasquale, presidente dell’AMPP, ribadisce l’importanza del marketing nel sistema

commerciale della pataticoltura italiana “Basta pensare che fino a qualche anno fa la patata era

considerata a tutti gli effetti una commodity, mentre oggi possiamo finalmente distinguere il nostro

prodotto dagli altri con l’ambito riconoscimento del marchio IGP che l’AMPP è riuscita ad ottenere per

la produzione del Fucino”.

Una spinta promozionale in tal senso è stata data anche dalla recente campagna RAI su TV e radio

che ha contribuito a creare notorietà al brand. Anche la trasmissione RAI Lineaverde Explora si è

interessata alla Patata del Fucino e l’ha resa protagonista del servizio dedicato al territorio.

Prodotto e territorio diventano così uno volano dell’altro, in una simbiosi di elementi che concorrono a

delineare le rispettive caratteristiche e peculiarità. Il Fucino conta il 90% della produzione pataticola

abruzzese e con oltre 2,25 milioni di quintali all’anno è il primo areale produttivo d’ Italia.

“ Abbiamo raggiunto una produzione considerevole di patate, oltre il 60% certificate IGP –

dichiara Sante del Corvo direttore dell’AMPP – Abbiamo realizzato ingenti investimenti per la

modernizzazione e il potenziamento dei nostri impianti di conservazione e confezionamento che

consentono di gestire oltre 400.000 q.li di patate. Essere al Marca con la Patata del Fucino IGP

costituisce per noi una vetrina prestigiosa di avvicinamento al mercato e nello stesso tempo di

posizionamento nel panorama dei marchi che contano”.

Elevare la qualità del prodotto è uno degli asset portanti della politica di sviluppo dell’AMPP. Costante

è di fatto l’attività di studio e ricerca tesa al miglioramento del prodotto selezionando le coltivazioni

più adatte a soddisfare le esigenze del consumatore. Innovazione e tutela sono i cardini su cui

ruotano le rigide regole della coltivazione controllata a cui hanno l’obbligo di aderire tutti i soci coltivatori

dell’AMPP.

La Patata del Fucino IGP ormai è un marchio identificativo del territorio dell’Abruzzo aquilano. Nel

tempo della pandemia si è registrato un incremento dei consumi dovuto non solo alla facilità di

conservazione del prodotto, ma soprattutto alle politiche di coltivazione e di promozione promosse

dall’AMPP.