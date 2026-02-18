Non solo musica e spettacolo: al Festival di Sanremo è protagonista anche il meglio della cucina italiana. In occasione della 76esima edizione del Festival della canzone italiana, Sorì fa il suo ingresso d’onore al Roof di Casa Sanremo Chateau d’Ax, l’esclusivo tempio del gusto firmato Gambero Rosso, dal 22 al 28 febbraio a pochi passi dall’Ariston. Un temporary restaurant esclusivo dedicato all’alta cucina dove chef e i grandi protagonisti dell’enogastronomia italiana, con una selezione di maestri pizzaioli in evidenza, s’incontreranno tra show cooking, degustazioni d’eccellenza e cene d’autore che accompagneranno le giornate del Festival.

In questo scenario prestigioso, riflettori puntati sulla linea di produzione Sorì, protagonista sia nei momenti di assaggio sia come parte integrante dell’esperienza a tavola, nel ruolo di ingrediente centrale in numerose creazioni firmate dai grandi volti della ristorazione e del mondo della pizza. L’area di Casa Sanremo sarà articolata in diversi spazi tematici, tra questi Pizza Court, palcoscenico d’eccezione che vedrà alternarsi tra i migliori talenti del mondo pizza di tutta Italia. Ad aprire le danze sarà Ciro Salvo, tra l’altro brand ambassador del gruppo Sorì, presente in occasione della giornata inaugurale del 22 febbraio per realizzare le sue pizze iconiche, mettendo in luce l’eccellenza qualitativa della produzione dell’azienda di Teano.

“Entrare nel Roof di Casa Sanremo, accanto a grandi chef e ai migliori produttori di tutto il Paese è per noi un immenso riconoscimento del lavoro che portiamo avanti da cinque generazioni – dichiarano Antonello e Gaetano Sorrentino, al timone di Sorì – Portare su un palco così prestigioso i nostri prodotti è una preziosa occasione per condividere, anche in un ambiente d’eccezione come questo, la storia di passione e di artigianalità che lega la nostra famiglia dal 1868. Vedere le nostre eccellenze ispirare la creatività di grandi chef ci emoziona profondamente: significa dare continuità a un lavoro che parte dai campi, passa per le mani sapienti dei nostri maestri casari e trova la sua massima espressione nell’arte bianca e nella cucina d’autore”.

I latticini Sorì saranno inoltre al centro della creatività dei talent chef del Gambero Rosso, impegnati nella creazione di ricette pensate per celebrare l’incontro tra tradizione casearia campana e la wave di ristorazione più contemporanea, attraverso abbinamenti originali e al tempo stesso rispettosi e valorizzatori della materia prima. Una presenza che rinnova l’impegno dell’azienda nel valorizzare la cultura casearia campana, aprendo un dialogo con i principali attori del settore e raccontandosi anche al grande pubblico attraverso una narrazione autentica che esprime i valori dell’artigianalità e del saper fare tramandati nel tempo.