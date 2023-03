Monte Carlo, 9 marzo 2023 – La stella Michelin de La Table D’Antonio Salvatore continua a brillare per il terzo anno consecutivo: l’astro nascente della ristorazione monegasca consolida così la sua inarrestabile ascesa. Nell’edizione 2023 la Guida Michelin Francia riconosce ancora una volta l’intransigente eccellenza raggiunta dall’esclusiva insegna di Monte Carlo con sede al piano interrato del prestigioso Rampoldi, anch’esso condotto dalla mano esperta dello chef Antonio Salvatore.

Approdato a Monaco dopo una carriera internazionale, lo chef italiano non ha mai dimenticato i sapori della sua terra, che elabora in un menu di armonie mediterranee: un vero e proprio inno all’unicità della materia prima locale e del Sud Italia, coniugata secondo la sua vivace intuizione artistica. È questo equilibrio tra sobrietà francese ed estro personale che definisce lo stile New Monegasque della sua cucina, una filosofia raffinata ed eclettica che ha meritato ancora una volta il plauso della Guida.

“Sono grato al mio team per la fiducia riposta nella mia visione e per la dedizione dimostrata nel concretizzarla. Il rinnovo di questo riconoscimento premia la continuità del nostro impegno e la tenacia con cui lavoriamo per superare ogni volta noi stessi nella ricerca dell’eccellenza: un grande onore che non rappresenta una destinazione finale ma solo un inizio” ha dichiarato Antonio Salvatore. La celebrazione di questa riconferma infonde nuova energia allo chef e alla sua brigata nel continuare a scrivere un futuro sempre più luminoso.

ANTONIO SALVATORE

Dalla Basilicata al Principato di Monaco, lo chef Antonio Salvatore ha conciliato con successo due mondi diversi, intrecciando colori e profumi mediterranei con una classe e uno spirito cosmopolita che ha subito conquistato i monegaschi. Dopo la formazione in patria si è perfezionato in prestigiose realtà internazionali per poi lavorare negli hub della ristorazione italiana di lusso all’estero. Nel 2016 è diventato chef del Rampoldi a Monte Carlo, leggendaria insegna e ritrovo di celebrità all’interno del quale nel settembre 2020 apre anche La Table D’Antonio Salvatore, un concept d’avanguardia insignito della prima Stella Michelin l’anno seguente.

LA TABLE D’ANTONIO SALVATORE

Nel piano interrato dello storico ristorante Rampoldi di Monte Carlo, lo chef Antonio Salvatore ha ritagliato uno spazio di raffinata intimità dove le emozioni gastronomiche ed enologiche trovano il loro punto di eccellenza: La Table D’Antonio Salvatore. Un concept in cui la personale e continua indagine creativa dello chef si esprime attraverso una carta esclusiva dalle radici italiane e accenti francesi che rompe con i cliché dell’alta cucina. All’interno del prestigioso spazio della Cave Cigar di Rampoldi, i pochi e riservati tavoli sono il palcoscenico di un’esperienza di ineguagliabile intensità.