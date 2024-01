Il cibo è una passione che accomuna tutti gli italiani e ogni regione in Italia ha le sue specialità culinarie, influenzate dalla disponibilità locale di ingredienti e dalle tradizioni regionali. Questo si riflette anche nelle votazioni degli utenti, che hanno voluto premiare la varietà di cucine tradizionali delle diverse regioni. Accanto alla regionalità della cucina, spicca anche l’elemento sostenibilità, come da Al Torrazzo in Emilia, oppure l’autenticità delle eccellenze enogastronomiche italiane, troppo spesso sconosciute o non raccontate come meritano, di Vittoriano , nelle Marche.